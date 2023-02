We Wrocławiu ruszyło Centrum Pomocy Dzieciom

We Wrocławiu, w ramach współpracy z Fundacją NON LICET na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem, uruchomiono drugie na Dolnym Śląsku, a ósme w Polsce - Centrum Pomocy Dzieciom. Zapewnia ono nieodpłatną pomoc dzieciom i rodzinom.

Magistrat poinformował w komunikacie, że działalność Centrum Pomocy Dzieciom jest finansowana z budżetu Wrocławia. W tym roku na cel miasto wyda ponad 600 tys. zł.

"To miejsce niezwykle potrzebne. Dziękujemy władzom Wrocławia za wsparcie tych najsłabszych i bezradnych. W trakcie 25 lat naszej działalności pomogliśmy tysiącom osób, które doświadczyły przemocy w rodzinie. Najbardziej poruszające historie to jednak właśnie te, w których cierpią niewinne dzieci, krzywdzone przez dorosłych, którzy powinni stanowić dla nich oparcie" - powiedziała cytowana w komunikacie założycielka Fundacji NON LICET Małgorzata Makarczuk-Kłos.

Centrum Pomocy Dzieciom mieści się we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 35-39, w przychodni MSWiA (wejście B). Informacje o zapisach można znaleźć na stronie: www.nonlicet.pl/cpd, pod adresem mailowym fundacja@nonlicet.pl oraz pod numerami telefonów: 572 108 352 i 572 014 532.

"Zapraszamy do kontaktu zarówno osoby pokrzywdzone, jak i świadków, którzy podejrzewają, że dziecko może doznawać przemocy" - powiedziała cytowana w komunikacie koordynatorka Agnieszka Świętczak.

"To Centrum jest jednym z wielu działań realizowanych przez miasto w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Wrocław wydaje każdego roku niemal 5 mln zł na finansowanie różnych działań - od wsparcia psychologicznego, prawnego, poradnictwa, różnych kampanii, do finansowania miejsc gdzie ofiary przemocy mogą znaleźć wsparcie i schronienie"- podkreślił prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

W komunikacie podkreślono, że Centrum Pomocy Dzieciom we Wrocławiu będzie działało według tych samych zasad i standardów, które sprawdziły się w innych tego typu placówkach w Polsce i na świecie. Opieka terapeutów dziecięcych, psychologów, psychiatrów, lekarzy pediatrów i prawników jest dostępna pod jednym dachem, w jednym przyjaźnie zaprojektowanym i przystosowanym do potrzeb dzieci miejscu.