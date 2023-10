We Wrocławiu setki osób czekają na głosowanie do późnych godzin nocnych

W obwodowej komisji wyborczej na Jagodnie we Wrocławiu nadal trwa głosowanie. W kolejce do urn wyborczych stoi jeszcze kilkaset osób.

Dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu Tomasz Szczepański powiedział PAP przed godz. 2 w nocy, że do obwodowej komisji wyborczej na Jagodnie nadal stoi kolejka glosujących. "Głosowanie zakończy się tam, gdy wszyscy, którzy przyszli do godz. 21 oddadzą głos. Ta komisja pracuje bardzo powoli" - powiedział Szczepański.

W kolejce do oddanie głosu w obwodowej komisji wyborczej we Wrocławiu stoi kilkuset, przede wszystkim młodych ludzi. Zapewniają, że będą czekać dopóki nie oddadzą głosu.