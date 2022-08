We wrześniu para dyżurna polskich myśliwców także nad Słowacją

We wrześniu Polska i Czechy wesprą Słowację w ochronie jej przestrzeni powietrznej; pary dyżurne polskich i czeskich myśliwców rozszerzą patrolowany obszar o Słowację, która z końcem sierpnia wycofa swoje MiGi-29.

Trójstronne porozumienie w tej sprawie podpiszą w sobotę w bazie lotniczej Malacky-Kuchyna na Słowacji ministrowie obrony Polski, Czech i Słowacji.

Wsparcie Słowacji w ochronie przestrzeni powietrznej szef MON Mariusz Błaszczak zadeklarował w kwietniu podczas oficjalnej wizyty na Słowacji, w odpowiedzi na prośbę swojego słowackiego odpowiednika Jaroslava Nad'a. Polska i Czechy wyraziły gotowość do wsparcia Słowacji w tych zadaniach z związku z przewidzianym na koniec sierpnia br. zakończeniu eksploatacji słowackich myśliwców MiG-29.W deklaracji, która ma zostać podpisana w sobotę, strona czeska i polska deklarują wydzielenie niezbędnych sił i środków do szybkiego reagowania na możliwe naruszenia przestrzeni powietrznej Słowacji, która ze swojej strony zapewni niezbędne wsparcie logistyczne państwa-gospodarza. Siły Powietrzne Polski i Czech będą ochraniać słowackie niebo od 1 września 2022 do 31 grudnia 2023 roku.

Po podpisaniu deklaracji zaplanowano przeloty słowackich myśliwców MiG-29, polskich F-16 i czeskich JAS-39 Gripen. Przewidziano także pokaz dynamiczny polskich F-16 i konferencję prasową szefów resortów obrony.

Polskie i czeskie myśliwce pełniące misję air policing nad Słowacją będą operowały z baz w swoich krajach, w razie potrzeby korzystając ze słowackich lotnisk. Sojusznicza misja potrwa do czasu otrzymania przez Słowację myśliwców F-16.

W grudniu 2018 r. Słowacja zamówiła w USA 14 wielozadaniowych samolotow bojowyh F-16V Block 70, w tym dwie maszyny w wersji dwumiejscowej. Pierwsze myśliwce mają zostać dostarczone w ostatnim kwartale bieżacego roku, pozostałe do końca 2023.