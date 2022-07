We wrześniu SN zajmie się pytaniem o umorzenie sprawy prokurator od Amber Gold

W połowie września br. Sąd Najwyższy zajmie się pytaniem elbląskiego sądu okręgowego w związku z umorzeniem postępowania wobec prokurator Barbary K., która w początkowej fazie prowadziła śledztwo dotyczące spółki Amber Gold - dowiedziała się PAP w SN.

Jak poinformowała PAP Justyna Piskorek z zespołu prasowego SN posiedzenie trzech sędziów Izby Karnej w tej sprawie wyznaczono na 14 września, o godz. 12. Posiedzeniu będzie przewodniczył sędzia Jarosław Matras, zaś w składzie są jeszcze sędziowie: Kazimierz Klugiewicz i Zbigniew Puszkarski.

W tle tej sprawy jest kwestia orzeczeń wydawanych przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. To właśnie Izba Dyscyplinarna uchyliła bowiem immunitet prok. K., co stało się podstawą decyzji elbląskiego sądu rejonowego o umorzeniu.

Oskarżająca w sprawie prokuratura przekazywała, że w jej ocenie Barbara K. w rażący sposób zaniedbała swoje obowiązki, ignorując informacje o przestępczej działalności Amber Gold i nie wykonując wielu oczywistych z punktu widzenia śledztwa czynności. "W rezultacie umożliwiła kontynuowanie przestępczej działalności przez Marcina P. i kierowaną przez niego spółkę Amber Gold, której działania doprowadziły do niekorzystnego rozporządzenia mieniem niemal 19 tys. osób" - uznali śledczy.

W 2018 r. prowadząca śledztwo legnicka prokuratura wystąpiła z wnioskiem o uchylenie immunitetu Barbarze K. Ostatecznie - w maju 2019 r. - Izba Dyscyplinarna SN utrzymała decyzję I instancji o uchyleniu immunitetu K., co otworzyło drogę do postawienia jej zarzutów.

Izba Dyscyplinarna wskazywała wówczas, że wprawdzie obrońca K. może mieć rację, iż tego typu postępowania - jak sprawa Amber Gold - nie powinny być prowadzone na szczeblu prokuratury rejonowej, lecz "nawet, gdy tak się dzieje, to nie zwalnia to prokuratora z podejmowania czynności, które są konieczne do realizacji celów tego postępowania, nie zwalnia też prokuratora z obowiązku wykonywania zaleceń sądu zawartych w postanowieniach uchylających orzeczenia prokuratora".

Po uchyleniu immunitetu Barbara K. usłyszała zarzuty w marcu 2020 r., zaś w grudniu 2020 r. sformułowano wobec niej akt oskarżenia, który trafił w lutym 2021 r. do Sądu Rejonowego w Elblągu.

W listopadzie zeszłego roku elbląski sąd rejonowy umorzył jednak sprawę. Uznał, że wobec K. brak jest wymaganego zezwolenia na ściganie za zarzucone jej przestępstwo, co jest konieczne w przypadku prokuratorów, których chroni immunitet. "Wynikało to z faktu, że uchwała (...) zezwalająca na pociągnięcie Barbary K. do odpowiedzialności karnej za zarzucane jej przestępstwo została utrzymana w mocy uchwałą Izby Dyscyplinarnej SN, którą utworzono nie zapewniając jej niezależności i bezstronności" - mówił sędzia Maciej Rutkiewicz.

Następnego dnia po umorzeniu postępowania przeciwko K. sędzia Rutkiewicz został odsunięty od orzekania przez prezes SR w Elblągu, zaś Izba Dyscyplinarna SN w grudniu 2021 r. zawiesiła go w czynnościach służbowych. Na tamtą decyzję pełnomocnicy sędziego Rutkiewicza złożyli zażalenie, które w takich przypadkach trafia do Wydziału II Izby Dyscyplinarnej. W kwietniu br. Izba Dyscyplinarna odroczyła rozpoznanie tego zażalenia.

Natomiast na decyzję o umorzeniu sprawy K. do elbląskiego sądu okręgowego zażaliła się prokuratura. "Decyzja sądu podważająca skuteczność uchylenia immunitetu prok. K. tworzy groźny dla porządku publicznego chaos prawny. Może prowadzić do podważania biegu innych postępowań w sprawach, które wymagały bądź będą wymagać uchylenia immunitetu prokuratorskiego albo sędziowskiego" - podkreślała.

W kwietniu br. zażaleniem prokuratury zajął się SO w Elblągu, który postanowił w związku z tym przekazać SN do rozstrzygnięcia "wątpliwości zagadnienia prawnego wymagającego zasadniczej wykładni ustawy". Z jednej strony SO w Elblągu wskazał m.in. na orzecznictwo europejskich trybunałów odnoszące się do Izby Dyscyplinarnej, zaś z drugiej zaznaczył, że nie było "innej procesowej możliwości uzyskania wymaganego zezwolenia na ściganie za przestępstwo chronionego immunitetem prokuratora".

"Bez wsparcia tej najwyższej instancji sądowej, Sąd Okręgowy nie jest w stanie już na tym etapie przy rozpoznaniu przesądzić wniesionego zażalenia, czy to na korzyść, czy na niekorzyść oskarżonej" - przyznał wtedy sędzia Krzysztof Korzeniewski.

Tymczasem na początku lipca br. Sąd Okręgowy w Warszawie w wydziale cywilnym uwzględnił pozew grupowy 206 klientów Amber Gold; zasądził od Skarbu Państwa dla każdego z nich kwoty od 8 tys. zł do ponad miliona zł, łącznie według pełnomocnika powodów, ponad 20 mln zł.

Jak uznał ten sąd cywilny głównym źródłem bezprawności w tej sprawie ze strony państwa było to, że "rzeczywiste czynności śledztwa (ws. Amber Gold - PAP) o charakterze prawidłowym zostały podjęte ze znaczną zwłoką przez organy ścigania".

Warszawski sąd okręgowy miał na uwadze także sprawę karną prowadzoną wobec Barbary K. Ostatecznie jednak sąd ten pominął wniosek o dopuszczenie dowodu polegającego na przeanalizowaniu akt tamtej sprawy.

"Sąd czynił wstępnie starania o udostępnienie tych akt. Jednak z informacji przekazanych sądowi i powszechnie dostępnych wynika, że to postępowanie karne, którego przedmiotem jest akt oskarżenia przeciwko prokuratorowi dokonującemu w fazie początkowej czynności w sprawie dotyczącej członków zarządu spółki Amber Gold, tak naprawdę nie toczy się" - mówił uzasadniający wyrok w sprawie pozwu grupowego sędzia Tomasz Gal.

"Ta sprawa została skierowana na zupełnie boczne tory sporu ustrojowego i dlatego sąd uznał, że byłoby nieuzasadnione i niekonieczne zapoznawanie się z jej aktami" - ocenił sędzia Gal. Orzeczenie uwzględniające pozew grupowy klientów Amber Gold jest nieprawomocne.

W lipcu 2017 r. prok. K. zeznawała jako świadek przed sejmową komisją śledczą ds. Amber Gold. "Sprawa Amber Gold przerosła zarówno moje możliwości, jak i możliwości prokuratury rejonowej" - przyznała wówczas. Jednocześnie zaprzeczała, aby w tej sprawie były wobec niej stosowane jakieś naciski ze strony przełożonych lub wysuwano wobec niej sugestie dotyczące kierunku postępowania. Mówiła, że nie zna Marcina P. i nigdy nie miała z nim kontaktu. Zapewniła ponadto, że nigdy, w żadnej sprawie, nie przyjęła od nikogo żadnych korzyści.

Wobec K. toczyło się prokuratorskie postępowanie dyscyplinarne, ostatecznie jednak została ona uwolniona od zarzutów dyscyplinarnych. B. rzecznik dyscyplinarny w ówczesnej Prokuraturze Generalnej prok. Jacek Radoniewicz mówił w 2016 r. przed komisją śledczą, że prokuratorzy w sprawie Amber Gold zawinili w sensie potocznym, ale w sensie prawnym nie, skoro zostali uniewinnieni przed sądem dyscyplinarnym. Według niego, "cały problem polega na tym, że w porę nie dostrzeżono powagi sprawy". Dodał, że powodów uchybień, dopatrywałby się też w małym doświadczeniu Prokuratury Gdańsk-Wrzeszcz i prok. K.

Już w najbliższy piątek w życie wejdzie zmiana ustawy o SN, której głównym założeniem jest likwidacja Izby Dyscyplinarnej i utworzenie Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Zmian oczekiwała Komisja Europejska, m.in. od nich uzależniając akceptację KPO i wypłatę Polsce pieniędzy z Funduszu Odbudowy.