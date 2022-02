We wschodniej części woj. warmińsko-mazurskiego awaria sieci komórkowej

We wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego jest awaria sieci komórkowych Orange i Plus. Są problemy w dostawie prądu, przez co nie działa internet i przekaźniki, odpowiedzialne za działanie radiostacji - podały w sobotę służby wojewody.

Jak poinformował w sobotę PAP rzecznik wojewody warmińsko-mazurskiego Krzysztof Guzek, w związku z silnym wiatrem straż interweniowała 1900 razy.

Odnotowano 80 uszkodzeń dachów, z czego 5 całkowicie zostało zniszczonych. Pozostałe zgłoszenia dotyczą uszkodzeń na starych gospodarczych budynkach. Ponadto interwencje dotyczyły poluzowanych dachówek czy zerwanej blachy na budynkach, które po zabezpieczeniu przez strażaków nadają się do zamieszkania. Częściowo zniszczone zostały także dachy na pięciu obiektach sakralnych. Tak było we Wrzesinie w powiecie olsztyńskim, w Łęgowie w powiecie iławskim, w Rybnie w powiecie działdowskim oraz w Mariance i Pieszkowie w powiecie elbląskim.

Z powodu awarii prądu w szpitalach strażacy 7 razy podłączali agregaty do respiratorów, z których korzystają pacjenci. W powiecie ostródzkim w Białej Piskiej i Koziej Górze strażacy usuwali drzewa z linii kolejowych.

W Korszach na pusty autobus przewróciło się drzewo. Nikt nie ucierpiał. W powiecie elbląskim w Robitach drzewo upadło na samochód. I w tym przypadku kierowca wyszedł bez szwanku.

Synoptycy IMGW prognozują, że w woj. warmińsko-mazurskim wiać będzie dość silny i silny wiatr o średniej prędkości od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 100 km/h, z południowego-zachodu.