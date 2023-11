We Wszystkich Świętych więcej policyjnych patroli na drogach

We Wszystkich Świętych w całym kraju będzie więcej policyjnych patroli na drogach - będą zwracać uwagę na przekraczanie prędkości - zapowiedziała Komenda Główna Policji. Główne policyjne działania potrwają do czwartku 2 listopada.

Policjanci ruchu drogowego zapowiedzieli we Wszystkich Świętych wzmożone kontrole na drogach - oprócz przekraczania prędkości zwrócą szczególną uwagę na trzeźwość i stan psychofizyczny kierujących. Mają też wychwytywać nieprawidłowe zachowania kierowców wobec pieszych.

Policjantów spotkamy przy cmentarzach i na drogach do nich prowadzących, gdzie będą kierować ruchem. KGP apeluje, by - jeśli to możliwe - korzystać z transportu publicznego.

Piesi w całym kraju dla własnego bezpieczeństwa powinni mieć na sobie wszelkiego rodzaju elementy odblaskowe - kamizelki, opaski czy odblaskowe breloczki, widoczne dla kierowców. Dzięki odblaskom trzykrotnie zwiększa się widoczność dla kierowców przy prawidłowo ustawionych światłach mijania w samochodzie.

KGP podała, że od piątku do poniedziałku zginęło 20 osób a wśród ofiar było ośmioro pieszych, z których część poruszała się bez odblasków. Na drogach w całym kraju doszło do 269 wypadków, w których 311 osób zostało rannych. W takim samym okresie ubiegłego roku doszło do 264 wypadków, w których zginęło 29 osób, a 314 zostało rannych.

Policja liczy, że ruch na drogach rozłoży się też na inne dni - w związku z tym, że Wszystkich Świętych przypada w tym roku w środę. Pracować ma w kraju ponad 5 tys. policjantów ruchu drogowego. Policjanci służby kryminalnej będą w czasie naszych wyjazdów przeciwdziałać włamaniom do mieszkań i domów, ale też wyłapywać kieszonkowców.