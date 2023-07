We wtorek ciąg dalszy rozmów ws. paktu senackiego

We wtorek ma odbyć się kolejne spotkanie liderów opozycji ws. paktu senackiego. Rozmowy idą cudownie – zapewnił PAP współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Dogadamy się, tylko PO musi odpuścić w niektórych miejscach – mówi nieoficjalnie polityk jednej z partii biorącej udział w negocjacjach.

We wtorek ma odbyć się koleje spotkanie liderów opozycji - Donalda Tuska (PO), Włodzimierza Czarzastego (Lewica), Władysława Kosiniaka-Kamysza (PSL) i Szymona Hołowni (Polska 2050) - ws. paktu senackiego. Poprzednie spotkanie miało miejsce w miniony czwartek.

Współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty pytany przez PAP o stan negocjacji, zapewnił, że rozmowy idą "cudownie". Dodał, że negocjacje trwają, a ich efekt poznamy wtedy, kiedy ustalone zostaną wszystkie kwestie.

Według informacji przekazywanych w ubiegłym tygodniu przez polityków, którzy biorą udział w negocjacjach, do tej pory ustalonych zostało około 80 proc. okręgów; wciąż nie ma decyzji politycznych co do pozostałych 20 proc. W poniedziałek, tuż przed kolejnym spotkaniem, pojawiły się pogłoski, że pakt nie zostanie dopięty w całości; nie we wszystkich okręgach zostaną wystawieni wspólni kandydaci.

Dariusz Wieczorek, który bierze udział w negocjacjach z ramienia Lewicy, zaprzeczył jednak tym doniesieniom. Przypomniał, że partie, które uczestniczą w rozmowach podpisały przecież dokument, w którym zadeklarowały, że nie będą wystawiać przeciwko sobie kandydatów. "W umowie dotyczącej paktu senackiego jest zobowiązanie każdej z partii, że wystawiamy po jednym kandydacie w jednym okręgu" - podkreślił w rozmowie z PAP.

W podobnym tonie wypowiada się wiceprzewodniczący Polski 2050 Michał Kobosko, który także bierze udział w negocjacjach. Również on zaprzeczył jednak tym informacjom. "Jestem przekonany, że osiągniemy porozumienie we wszystkich okręgach, o których rozmawiamy, a więc zarówno w tych miejscach, gdzie liczymy, że wygra opozycja, jak również i tych, w których badania wskazują, że szanse na zdobycie mandatów są ograniczone - tam także będą wystawieni nasi kandydaci" - powiedział PAP Kobosko.

Podkreślił jednocześnie, że rozmowy są zaawansowane. "W tym tygodniu dalszy ciąg rozmów, mam nadzieję, że zbliżamy się do finału" - ocenił Kobosko. Jego zdaniem wszystkim partiom opozycji demokratycznej potrzebne jest porozumienie senackie, ponieważ opozycja potrzebuje sukcesu. Jak dodał, również "wszyscy liderzy opozycji potrzebują sukcesu paktu senackiego".

"Myślę, że wszystkim partiom zależy na doprowadzeniu paktu senackiego do końca, tak by zawarto porozumienie, które będzie zgodne z ustaleniami wszystkich stron" - ocenił wiceprzewodniczący Polski 2050. Pytany, o jakie ustalenia chodzi, Kobosko odparł, że chodzi o to, by w pakcie "w sposób godny i zauważalny reprezentowane były wszystkie strony tego paktu".

Również inny polityk jednej z partii biorącej udział w negocjacjach jest zdania, że ostatecznie dojdzie do porozumienia. "Dogadamy się, tylko Platforma musi odpuścić w niektórych miejscach, w których na razie się upiera" - powiedział nieoficjalnie rozmówca PAP.

Jak zaznaczył, "problem polega na tym, że Platforma upiera się, by mieć wszystkie mandaty senatorskie w największych aglomeracjach, m.in. w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie". "To nie jest partnerskie podejście wobec pozostałych partii. Jeżeli pakt ma zafunkcjonować, to również w wielkich aglomeracjach trzeba pokazać, że w pakcie są także inne partie, a nie tylko Koalicja Obywatelska. Dlatego rozmowy wciąż trwają i potrzebne są kolejne spotkania" - zaznaczył rozmówca PAP.

Z informacji PAP wynika, że Koalicja Obywatelska zawnioskowała o rewizję okręgów, które miałyby otrzymać mniejsze partie, w tym PSL i Polska 2050. PAP zapytała jednego z przedstawicieli Trzeciej Drogi, jakie są ich oczekiwania. "Walczymy o to, byśmy byli w odpowiedni sposób reprezentowani. Jeżeli zakładamy, że opozycja może liczyć w Senacie na 65 mandatów, to łatwo policzyć, ile powinny mieć partie wchodzące w skład Trzeciej Drogi" - powiedział polityk tej koalicji wyborczej.

Zaznaczył przy tym, że ws. paktu senackiego PSL i Polska 2050 prowadzą rozmowy oddzielnie, nie jako Trzecia Droga. "Natomiast, jeżeli jesteśmy sondażach ujmowani razem, to zgodnie z tym, Trzecia Droga powinna liczyć na 16-17 mandatów senatorskich" - dodał. Dopytywany, ile w tej chwili im zaproponowano, podkreślił, że "niewystarczająco". Politycy, z którymi rozmawiała PAP zgodnie wskazują, że w negocjacjach liczą się mocne nazwiska. Wśród medialnych spekulacji pojawia się m.in. nazwisko mec. Romana Giertycha.

Z informacji PAP wynika jednak, że mecenas nie został zgłoszony przez żadną z partii; nie było mowy na jego temat również podczas ubiegłotygodniowego spotkania liderów - co potwierdzili w rozmowie z PAP po czwartkowym spotkaniu przedstawiciele wszystkich ugrupowań. Mimo to wciąż mówi się o tym, że mecenas może startować jako kandydat niezależny, albo zostać zgłoszony przez Polskę 2050 Szymona Hołowni. Politycy ugrupowania zaprzeczają jednak, by mieli takie plany.

"Słyszeliśmy takie głosy, ale zapewniam, że nigdy nie mieliśmy takiego pomysłu, by zgłaszać kandydaturę mec. Giertycha. Przez wiele tygodni sądziliśmy, że mec. Giertych uzyskał deklaracje ze strony Platformy Obywatelskiej, że zostanie przez nich zgłoszony i trochę nas zaskoczyło, że tak się nie stało" - powiedział PAP polityk ugrupowania.

Zwrócił on jednocześnie uwagę na znaczącą rolę, jaką mec. Giertych odgrywał w ostatnich latach będąc prawnikiem reprezentującym przewodniczącego PO Donalda Tuska, jego syna, a także czołowych polityków Platformy.

"Mecenas Giertych ma w tym zakresie ogromne zasługi, dlatego sądziliśmy, że choćby w uznaniu tych zasług zostanie zgłoszony przez PO. Ale nie został, taka jest decyzja PO. Dziś w rozmowach między stronami nie pojawia się temat startu mec. Giertycha" - zapewnił.

Pod koniec lutego przedstawiciele: KO, Polski2050, Nowej Lewicy, PSL oraz Ruchu Samorządowego "Tak! Dla Polski" podpisali deklarację zawarcia w najbliższych wyborach parlamentarnych tzw. paktu senackiego. Zakłada on, że ugrupowania te nie będą wystawiać przeciw sobie kandydatów w wyborach do Senatu, ale we wszystkich okręgach wystawią wspólnych kandydatów. Będą oni wywodzić się ze wszystkich ugrupowań w proporcji proporcjonalnej do sondażowego poparcia dla każdego z nich oraz przy uwzględnieniu największych szans w określonym okręgu. Pierwszeństwo w kandydowaniu w ramach paktu będą mieli obecni senatorowie, należący do klubów opozycyjnych.

Pierwszy pakt senacki zawarły przed wyborami parlamentarnymi w 2019 roku: Koalicja Obywatelska (PO, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni), Komitet Wyborczy SLD (SLD, Lewica Razem, Wiosna) i PSL - Koalicja Polska (m.in. PSL i Kukiz'15). W ramach paktu w zdecydowanej większości okręgów opozycja wystawiła przeciwko PiS tylko jednego kandydata na senatora. Dzięki temu opozycja wspólnie wygrała wybory do Senatu - uzyskując 51 na 100 mandatów.