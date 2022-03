We wtorek drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy o emeryturach pomostowych

Możliwość zawnioskowania o emeryturę pomostową jeszcze przed rozwiązaniem stosunku pracy - to główna zmiana projektu nowelizacji ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw, której drugie czytanie zaplanowano w Sejmie na wtorek.

W poniedziałek projekt pozytywnie zaopiniowały, wraz z kilkoma poprawkami Biura Legislacyjnego, sejmowe Komisja Polityki Senioralnej i Komisja Polityki Społecznej i Rodziny.

Emerytura pomostowa to świadczenie okresowe, które przysługuje do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Jest ono skierowane do osób wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, u których wraz z wiekiem bardzo istotnie zmniejsza się możliwość wykonywania pracy, związana z malejącą wydolnością psychofizyczną pracownika.

Projekt ma na celu wprowadzenie korzystnych zmian dla osób, które zamierzają starać się o przyznanie emerytury pomostowej. Chodzi o umożliwienie zawnioskowania o ten rodzaj świadczenia jeszcze przed rozwiązaniem stosunku pracy. Zmiana przepisów ma uchronić osobę wnioskującą przed utratą pracy, w sytuacji gdyby nie spełniała niezbędnych warunków do ustalenia prawa do emerytury pomostowej.

W projekcie zapisano, że emerytura pomostowa będzie przyznawana osobom, które o nią wystąpią przed rozwiązaniem stosunku pracy, a spełniają pozostałe warunki niezbędne do jej uzyskania. W takiej sytuacji świadczenie nie będzie jeszcze wypłacane - prawo do emerytury pomostowej ulegnie zawieszeniu.

Ponadto rozszerzone zostaną także kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). Nowe przepisy pozwolą PIP na merytoryczną ocenę procesu kwalifikowania przez pracodawcę wykonywanych u niego prac, jako prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Zadania Państwowej Inspekcji Pracy zostaną rozszerzone o kontrolę prowadzonego przez pracodawcę wykazu stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Skarga będzie przysługiwała pracownikowi nie tylko w sytuacji, w której nie został on umieszczony w ewidencji, ale również w sytuacji, w której - pomimo umieszczenia w tej ewidencji - stanowisko pracy, na którym wykonuje prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, nie znalazło się w prowadzonym przez pracodawcę wykazie.

Wprowadzone ma zostać także rozwiązanie, dzięki któremu większe przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać wyższe dofinansowanie dla projektów poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy. Zmiany zakładają ujednolicenie wysokości dofinansowania (80 proc. szacowanej kwoty) dla wszystkich przedsiębiorstw - niezależnie od liczby zatrudnianych pracowników.