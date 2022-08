We wtorek odbędą się poprawkowe egzaminy maturalne, będą to tylko egzaminy pisemne. Przystąpienie do egzaminu poprawkowego zadeklarowało 52,3 tys. maturzystów - podała Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Przystąpienie do egzaminu poprawkowego z matematyki zadeklarowało blisko 42,3 tys. maturzystów. Przystąpienie do egzaminu poprawkowego z języka polskiego zadeklarowało 5 tys. maturzystów, a do egzaminu poprawkowego z języka angielskiego - ponad 4,4 tys. Deklaracje dotyczące pisania egzaminu poprawkowego z języka niemieckiego złożyło 422 maturzystów, z języka rosyjskiego - 80 maturzystów, z języka hiszpańskiego - 13 maturzystów, z języka francuskiego - 7 maturzystów, z języka włoskiego - 3 maturzystów.

Egzaminy poprawkowe rozpoczną się o godzinie 9.00.

W tym roku maturzyści musieli obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Maturzyści musieli też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu dodatkowego, zdawanego na poziomie rozszerzonym. Chętni mogli przystąpić maksymalnie do sześciu egzaminów na poziomie rozszerzonym. Abiturienci ze szkół dla mniejszości narodowych musieli dodatkowo przystąpić do obowiązkowego egzaminu pisemnego z języka ojczystego na poziomie podstawowym.

Podobnie, jak w ubiegłym roku, nie było w tym roku obowiązkowych egzaminów ustnych. Zdawali je tylko ci maturzyści, którzy potrzebowali wyniku z egzaminu ustnego przy rekrutacji na uczelnie za granicą.

Aby zdać maturę, trzeba uzyskać z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym co najmniej 30 proc. punktów możliwych do zdobycia; w przypadku przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym nie ma progu zaliczeniowego.

Maturzysta, który nie zdał jednego obowiązkowego egzaminu na poziomie podstawowym, ma prawo do poprawki 23 sierpnia. Aby przystąpić do egzaminu w tym terminie maturzysta musiał do 12 lipca złożyć pisemne oświadczenie w tej sprawie w swojej macierzystej szkole.

Maturzysta, który nie zdał więcej niż jednego obowiązkowego egzaminu, może poprawiać wyniki dopiero za rok.

Jak podała Centralna Komisja Egzaminacyjna wszystkich maturzystów uprawnionych w tym roku do przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu jest 60,8 tys. Chęci przystąpienia do egzaminu poprawkowego zadeklarowało 52,3 tys. z nich.

Wyniki poprawkowych egzaminów maturzyści poznają 9 września. Tego samego dnia CKE ogłosi pełne wyniki egzaminu maturalnego (zawierające wyniki egzaminów przeprowadzonych w sesji głównej - majowe, dodatkowej - czerwcowej i poprawkowej - sierpniowej).

