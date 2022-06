We wtorek początek szczytu NATO w Madrycie; celem wzmocnienie Sojuszu m.in. poprzez przyjęcie nowych członków: Szwecji i Finlandii

Przywódcy NATO spotkają się w Madrycie w Hiszpanii na szczycie tej organizacji, aby omówić wyzwania, przed którymi stoi Sojusz. Szczyt w Madrycie ma wyznaczyć strategiczny kierunek NATO na następną dekadę, a także podjąć decyzję, jak wzmocnić Sojusz w reakcji na agresję Rosji wobec Ukrainy. Pod wielkim znakiem zapytania stoi jednak przyjęcie nowych członków, Szwecji i Finlandii.

Na szczycie w Madrycie NATO ma przyjąć swoją nową Koncepcję Strategiczną. Ten kluczowy dokument będzie zawierał cele i zadania NATO na najbliższą dekadę. Przedstawia zbiorową ocenę wyzwań w zakresie bezpieczeństwa, przed którymi stoi Sojusz, oraz zadania polityczne i wojskowe, które NATO będzie realizować w celu ich rozwiązania.

Koncepcja Strategiczna jest wynikiem wewnętrznych konsultacji między sojusznikami oraz zaangażowania zewnętrznego z partnerami, innymi organizacjami międzynarodowymi, środowiskami eksperckimi, społeczeństwem obywatelskim i sektorem prywatnym.

Ważną częścią dyskusji będzie reakcja na agresję Rosji wobec Ukrainy. Działania Kremla mają zostać uznane za bezpośrednie zagrożenie dla państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. NATO wyśle mocny sygnał, że jest gotowe odpowiedzieć na agresję przeciwko jakiemukolwiek ze swoich członków.

"Oczekuję, że sojusznicy wyraźnie oświadczą, że Rosja stanowi bezpośrednie zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa, dla naszych wartości, dla ładu międzynarodowego opartego na zasadach" - mówił w poniedziałek na konferencji szef NATO Jens Stoltenberg.

W ślad za deklaracjami mają jednak pójść też konkretne decyzje. Stoltenberg zapowiedział, że szczyt podejmie decyzję o zwiększeniu liczebności sił wysokiej gotowości Sojuszu do ponad 300 tys. Obecnie siły szybkiego reagowania NATO liczą około 40 tys. żołnierzy.

Przywódcy mają dyskutować o wzmocnieniu wysuniętej obrony oraz grup bojowych we wschodniej części Sojuszu do poziomu brygady oraz zwiększeniu zdolności NATO do działania w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych. Chodzi o m.in.: większe ilości sprzętu, wzmocnienie obrony powietrznej i dowodzenia, ulepszenie planów obronnych.

Aby tak się stało, NATO będzie musiało nadal inwestować w zdolności obronne. Rok 2022 będzie ósmym z rzędu rokiem wzrostów wydatków na obronność wśród europejskich sojuszników i Kanady.

Dziewięciu sojuszników osiąga - lub przekracza - cel 2 proc. PKB. Dziewiętnastu członków Sojuszu ma plany, aby osiągnąć ten cel do 2024 r., a kolejnych pięciu ma konkretne zobowiązania, aby go zrealizować w późniejszym terminie.

Tematem szczytu ma być także rozszerzenie Sojuszu. Szwecja i Finlandia w połowie maja, złożyły formalny wniosek o przyjęcie ich w skład NATO. Jednak zdaniem zachodnich dyplomatów, w kwestii poszerzenia Sojuszu spotkanie nie przyniesie przełomu, który pozwoliłby przezwyciężyć opór Turcji wobec tych kandydatur.

W odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę, Szwecja i Finlandia wystąpiły o członkostwo w NATO. Jednak prezydent Turcji Tayyip Erdogan w maju sprzeciwił się temu, oskarżając Helsinki i Sztokholm o udzielania schronienia Kurdom związanym z - jak przekazał - grupami terrorystycznymi, domagając się ich ekstradycji. A rozszerzenie NATO jest możliwe tylko w sytuacji, gdy na przyjęcie nowych członków zgodzą się wszyscy członkowie Sojuszu.

Turcja domaga się wydania przez Szwecję części kurdyjskich bojowników, którzy mieszkają w skandynawskim kraju.

We wtorek ma dojść do czterostronnych rozmów z udziałem Finlandii, Szwecji, Turcji, a także przedstawicieli NATO.

Podczas szczytu przywódcy mają też przedyskutować rosnącą globalną pozycje Chin.

Hiszpania jest gospodarzem szczytu NATO 2022 w 40. rocznicę jej przystąpienia do Sojuszu. Stała się 16. krajem, wstępując w szeregi organizacji 30 maja 1982 r. Nowy członek wniósł nie tylko swoje zdolności wojskowe i istotne położenie geostrategiczne dla obronności Europy Zachodniej (wyjście na Morze Śródziemne i Ocean Atlantycki), ale także relacje z Ameryką Łacińską i Afryką Północną.

Szczyt potrwa do czwartku, 30 czerwca.

Z Brukseli Łukasz Osiński