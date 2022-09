We wtorek przy okazji konferencji dot. wschodniej flanki NATO, spotkanie liderów opozycji

We wtorek przy okazji konferencji "Bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO - rola Polski", na zaproszenie b. prezydentów Aleksandra Kwaśniewskiego i Bronisława Komorowskiego ma dojść do spotkania liderów opozycji, w tym Donalda Tuska, Władysława Kosiniaka-Kamysza, Szymona Hołowni i Włodzimierza Czarzastego.

Pretekstem do spotkania liderów PO, PSL, Lewicy oraz Polski 2050 jest zaproszenie ich przez byłych prezydentów Aleksandra Kwaśniewskiego i Bronisława Komorowskiego do udziału w konferencji "Bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO - rola Polski" z okazji 25-tej rocznicy rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych pomiędzy Polską i NATO.

Byli prezydenci Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski, ambasador USA Mark Brzezinski, liderzy opozycji, w tym Donald Tusk, Władysław Kosiniak-Kamysz, Szymon Hołownia, Włodzimierz Czarzasty, Robert Biedroń, Jarosław Gowin, a także eksperci od bezpieczeństwa uczczą we wtorek 25-lecie rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych Polski do NATO.

Według nieoficjalnych zapowiedzi jednym z tematów rozmów ma być porozumienie głównych ugrupowań opozycyjnych w sprawie ewentualnego wspólnego startu w wyborach oraz przyszłego rządu. W sobotę współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty poinformował, że opozycja jest dogadana, wspólnie planuje przyszłość. Jak dodał, opozycja wspólnie stworzy rząd i opozycja się nie da skłócić.

W poniedziałek Czarzasty mówił dziennikarzom, że cieszy się, iż wszyscy liderzy przyjęli zaproszenie na wtorkowe spotkanie. Jak zauważył, jest to już czwarte takie spotkanie. "To jest następne spotkanie pokazujące chęć konsolidowania liderów opozycji" - podkreślił. Wcześniej były to m.in. rozmowy przy okazji rocznicy uchwalenia konstytucji, a także podpisania umowy z Komitetem Obrony Demokracji ws. kontroli wyborów.

Pytany o swoją sobotnią wypowiedź, że opozycja jest "dogadana, wspólnie planuje przyszłość, wspólnie stworzy rząd i nie da skłócić" Czarzasty wyjaśnił, że miał na myśli jedynie to, iż celem wszystkich ugrupowań opozycyjnych jest wygrana z PiS, a także utworzenie wspólnego rządu po ewentualnym zwycięstwie. "Wszyscy mówimy o wspólnym rządzie, niektórzy widzą się nawet w tym rządzie" - zaznaczył wicemarszałek Sejmu.

Jak dodał, toczą się też bardzo zaawansowane rozmowy w sprawie paktu senackiego. "Jeżeli mamy pakt senacki, który w tej chwili jest w trakcie dogadywania, jeśli jesteśmy dogadani w sprawie wspólnego rządu, to można powiedzieć, że jesteśmy dogadani" - ocenił Czarzasty. Zaznaczył, że nie miał na myśli wspólnych list wyborczych do Sejmu.

"Uważam, że będzie w stu procentach pakt senacki, natomiast jeśli chodzi o listy wyborcze, każdy ma w tej sprawie swoje zdanie" - podkreślił. "Przyjdzie czas, to będzie przełom tego i następnego roku lub wiosna 2023, zrobimy badania i podejmiemy taką decyzję, która będzie dla opozycji najbardziej racjonalna" - dodał polityk Nowej Lewicy.

Jego zdaniem dziś nie można powiedzieć więcej niż to, że będzie jedna lista, dwie lub trzy. "Wariant, który będzie najbardziej skuteczny zostanie przez Lewicę poparty" - zapowiedział Czarzasty. "My z panem Zandbergiem i panem Biedroniem jesteśmy otwarci na każdą możliwość, która da szanse na odsunięcie PiS od władzy" - oświadczył.

Szef klubu KO Borys Budka podkreślając, że cieszy się z chęci partnerów opozycyjnych do rozmów dodał, że "nie można dzielić skóry na niedźwiedziu".

"Nie rozmawiamy o podziale stanowisk. Już był kiedyś +premier z Krakowa+, był już +premier z Wrocławia+. Umówmy się, najpierw trzeba wygrać wybory, a później stworzyć dobry rząd" - zauważył Budka. "Jesteśmy otwarci na dużą wspólną listę, ale bez względu na to, jak to się ukształtuje, dla nas partnerami po stronie opozycji są: ruch ludowy, Lewica oraz Polska 2050" - mówił szef klubu KO dziennikarzom.

Według lidera PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza tematem spotkania i debaty, w której będzie brał udział z innymi liderami opozycji będzie agresja Rosji na Ukrainę i jej konsekwencje dla bezpieczeństwo Polski i polskiej polityki. "To spotkanie dotyczyć będzie bezpieczeństwa, wojny na Ukrainie i jej wpływu na polską i europejską politykę i organizowane jest na 25. rocznicę wstąpienia do NATO" - powiedział PAP lider PSL.

Pytany, czy na spotkaniu poruszane będą też inne tematy np. związane ze wspólnymi listami opozycji na przyszłe wybory, szef ludowców odparł, że nie. "Ja jestem zwolennikiem tego, żebyśmy mieli tematy, które są tematami wspólnymi, do których się zgadzamy. I myślę, że bezpieczeństwo Polski to temat szerokiego porozumienia. Więc to będzie dyskutowane, a nie dzielenie skóry na niedźwiedziu" - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Michał Kobosko, wiceprzewodniczący partii Polska 2050 Szymona Hołowni, pytany o oczekiwania wobec wtorkowego spotkania powiedział PAP, że będzie ono dotyczyć kwestii bezpieczeństwa oraz Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jak dodał, w chwili obecnej są to bardzo ważne kwestie i właśnie o nich Szymon Hołownia będzie rozmawiał z pozostałymi liderami opozycji. Dopytywany, czy spotkanie będzie miało również związek z wyborami lub ewentualnymi ustaleniami wyborczymi, odparł: "Nic mi o tym nie wiadomo".

Wtorkowe spotkanie, za które odpowiadają byli prezydenci oraz ich fundacje "Amicus Europae" i Instytut Bronisława Komorowskiego, odbędzie się w Pałacu Prymasowskim (Hotel Bellotto). Zgodnie z programem, po uroczystym otwarciu głos zabiorą Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski, ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski oraz Jerzy Koźmiński, ambasador RP w USA w latach 1994-2000.

O godz. 11 odbędzie się debata liderów ugrupowań opozycyjnych pod hasłem "Agresja Rosji na Ukrainę - konsekwencje dla bezpieczeństwa Polski i polskiej polityki", w której wezmą udział szef PO Donald Tusk, współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, przewodniczący Polski 2050 Szymon Hołownia oraz prezes Porozumienia Jarosław Gowin.

Na godz. 13 zaplanowano panel "Polityka obronna RP - perspektywa modernizacji sił zbrojnych i przemysłu zbrojeniowego w Polsce", w którym uczestniczyć mają: były szef MON Tomasz Siemoniak (PO), były wiceszef MON Janusz Zemke (Lewica), były szef MSWiA Marek Biernacki (PSL-Koalicja Polska), były Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Mirosław Różański (Polska 2050) i posłanka Porozumienia Magdalena Sroka.

Rozmowy w sprawie wejścia Polski do NATO rozpoczęły się oficjalnie w 1997 roku. W tamtym roku szczycie NATO w Madrycie podjęto decyzję o zaproszeniu nowych członków, co Polakom zakomunikował ówczesny prezydent USA Bill Clinton, występując wraz z prezydentem RP Aleksandrem Kwaśniewskim na wiecu na Placu Zamkowym w Warszawie 10 lipca 1997 roku.

Polska przystąpiła do NATO 12 marca 1999 roku. Tego dnia w Independence (w stanie Missouri) minister spraw zagranicznych Bronisław Geremek przekazał na ręce sekretarz stanu USA Madeleine Albright akt przystąpienia Polski do Traktatu Północnoatlantyckiego. Z tą chwilą Rzeczpospolita Polska stała się formalnie stroną Traktatu - członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego.

