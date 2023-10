We wtorek rano wspólne oświadczenie liderów trzech opozycyjnych formacji

Przed rozpoczęciem konsultacji z prezydentem Andrzejem Dudą, we wtorek rano liderzy trzech opozycyjnych formacji, które będą razem sprawować rządy, wydadzą wspólne oświadczenie - powiedział w niedzielę w Polsat News Maciej Lasek (KO).

Podkreślił, że obecnie trwają rozmowy o przygotowaniu umowy koalicyjnej.

Kancelaria Prezydenta przekazała w piątkowym komunikacie, że w przyszły wtorek i środę, 24 i 25 października, na zaproszenie prezydenta Dudy, w Pałacu Prezydenckim odbędą się konsultacje z przedstawicielami poszczególnych komitetów wyborczych, które będą miały swoją reprezentację w Sejmie RP X kadencji. Jak podkreślono, spotkania odbędą się osobno z każdym z komitetów wyborczych, w kolejności zgodnej z wynikami osiągniętymi przez te komitety w wyborach.

Zanim rozpoczną się konsultacje z prezydentem, liderzy trzech opozycyjnych formacji, wydadzą oświadczenie

Maciej Lasek z Koalicji Obywatelskiej przekazał w niedzielę, że "zanim rozpoczną się konsultacje w kancelarii prezydenckiej z panem prezydentem, liderzy trzech opozycyjnych formacji, które będą razem sprawować rządy, wydadzą oświadczenie, wydadzą wspólne oświadczenie".

Dopytywany, co będzie w tym oświadczeniu Lasek odparł, że "musimy poczekać do wtorku". "W tej chwili trwają rozmowy, które mają na celu przygotowanie trwałej umowy koalicyjnej na najbliższe co najmniej cztery lata" - dodał polityk KO.

W sobotę Mariusz Witczak (KO) mówił w rozmowie z PAP, że w zaplanowanym na początek przyszłego tygodnia wspólnym oświadczeniu liderzy partii opozycyjnych powiedzą: dogadaliśmy się co do najważniejszych spraw, mamy koalicję i większość w Sejmie. "To powiedzą liderzy: tak, dogadaliśmy się co do najważniejszych spraw, wiadomo, że premierem będzie Donald Tusk, to jest przesądzone" - zaznaczył wówczas Witczak.

Dopytywany, czy podczas wspólnego oświadczenia ogłoszone zostanie podpisanie umowy koalicyjnej, czy jedynie deklaracja o wspólnym rządzeniu, polityk odparł, że "nie szukałby tak bardzo formalnych deklaracji", choć nie wykluczył, że umowy zostaną podpisane.

W czwartek Zarząd Krajowy PO upoważnił przewodniczącego Platformy Donalda Tuska do rozmów koalicyjnych z Trzecią Drogą oraz Lewicą i jednogłośnie zatwierdził jego kandydaturę na urząd premiera RP

Szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szrot informował w niedzielę w TVN24, że podczas przyszłotygodniowych konsultacji z przedstawicielami komitetów wyborczych prezydent będzie zadawał pytania dotyczące programów partii, przede wszystkim zwracając uwagę na kwestie bezpieczeństwa i obronności, ale też kwestie społeczne i gospodarcze.

Szrot wskazywał, że prezydent musi mieć pełną świadomość, na ile ewentualna koalicja, która być może zostanie mu przedstawiona w przyszłym tygodniu, "będzie wewnętrznie spójna, a to, że ma wątpliwości to jest oczywiste". "Przecież nawet w ramach Koalicji Obywatelskiej są poglądy od Romana Giertycha aż po partię Zielonych" - zauważył.

Palące pytanie... kiedy i komu prezydent Andrzej Duda powierzy misję sformowania nowego rządu?

Kancelaria Prezydenta informowała, że w przyszłym tygodniu na wtorek, na godz. 12, zaplanowano spotkania z przedstawicielami KW Prawo i Sprawiedliwość, natomiast na godz. 14 konsultacje z KKW Koalicja Obywatelska PO. N IPL Zieloni. W środę prezydent spotka się z przedstawicielami KKW Trzecia Droga Polskie Stronnictwo Ludowe - Polska 2050 Szymona Hołowni (godz. 11.00), KW Nowa Lewica (godz. 13.00) i KW Konfederacja Wolność i Niepodległość (godz. 15.00).

Prezydencka minister Małgorzata Paprocka, pytana w środę, kiedy i komu prezydent Andrzej Duda powierzy misję sformowania nowego rządu, mówiła, że - patrząc na to, jak przepisy były wykonywane przez wszystkich kolejnych prezydentów - to faktycznie zawsze misja sformułowania rządu w pierwszym kroku powierzana była ugrupowaniu, które wygrało wybory. Na pytanie, czy misję sformowania rządu otrzyma przedstawiciel partii, która wygrała wybory - którą jest PiS - czy przedstawiciel koalicji opozycyjnej, która ma większość sejmową, prezydencka minister odparła, że konstytucja pozostawia tutaj "absolutnie tę kwestię do uznania prezydenta".