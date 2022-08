We wtorek rząd ma zająć się projektem rozszerzenia tzw. ustawy antyprzemocowej

Rozszerzenie obowiązujących od blisko dwóch lat przepisów określanych jako tzw. ustawa antyprzemocowa przewiduje projekt, którym we wtorek ma zająć się rząd. Do obecnego nakazu opuszczenia mieszkania dodany zostałby m.in. zakaz zbliżania się sprawcy do ofiary.

O prowadzeniu prac odnoszących się do kilku ustaw, w tym do Kodeksu postępowania cywilnego dotyczących kwestii zwalczania przemocy domowej resort sprawiedliwości informował już wiosną br. "Nie spoczywamy na laurach. W Komitecie Społecznym Rady Ministrów jest już kolejny projekt przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości i uzgodniony między resortami, dotyczący skutecznej i szybkiej walki z przemocą domową" - mówił wtedy wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

Obowiązująca od listopada 2020 r. tzw. ustawa antyprzemocowa przewiduje odrębne, szybkie postępowania w sprawach o zobowiązanie sprawcy przemocy domowej do opuszczenia mieszkania oraz zakazanie zbliżania się do tego mieszkania. Uprawnienia do wydawania natychmiastowego nakazu w tych sprawach przysługują Policji, a także Żandarmerii Wojskowej. Nakaz obowiązuje przez 14 dni, jednak na wniosek osoby dotkniętej przemocą sąd cywilny może przedłużyć ten okres. Przed wejściem w życie tzw. ustawy antyprzemocowej pokrzywdzeni oczekiwali na orzeczenie sądu, bo tylko ono umożliwiało pozbycie się sprawcy przemocy z domu.

Jak w maju br. przekazywał Romanowski nowy projekt proponuje w związku z tym uzupełnienie tego narzędzia o trzy kolejne. "Chodzi m.in. o zakaz zbliżania się do osoby. Obecnie bowiem osoba dotknięta przemocą jest chroniona w swoim mieszkaniu. Ponadto wprowadzony zostałby zakaz kontaktowania się przez telefon i środki komunikacji elektronicznej oraz zakaz wstępu w określone miejsca, np. miejsce pracy osoby dotkniętej przemocą" - mówił wiceminister.

Zakazy te - jak wyjaśniał - orzekane byłyby "według tego samego schematu, który się sprawdził". "Prosty 14-dniowy nakaz policyjny, a następnie możliwość ich przedłużenia przez sąd cywilny" - wskazał. Jak dodał, według zamierzeń policja będzie mogła wszystkie te zakazy stosować łącznie.

"Ograniczenie środkami cywilnymi dóbr przysługujących sprawcy przemocy w rodzinie w postaci prawa do swobodnego przemieszczania się i utrzymywania kontaktów jest w pełni uzasadnione potrzebą zagwarantowania innych konstytucyjnych wartości, jakimi są prawo do życia i zdrowia każdego człowieka" - podkreślono w uzasadnieniu projektu nowelizacji.

Jak zaznaczono w związku z proponowanym wprowadzeniem zakazu zbliżania się do osoby wskazano, że zakaz ten winien być określony w metrach. "Odległość ta powinna zapewniać bezpieczeństwo osobie dotkniętej przemocą w rodzinie i uwzględniać potrzeby i sytuacje życiowe uczestników. Okoliczność ta musi być badana indywidualnie i z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych oraz społecznych" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

"Wprowadzenie nowego instrumentu w postaci zakazu kontaktowania się sprawcy przemocy z osobą dotkniętą tą przemocą wymagało także uwzględnienia sytuacji, w których będzie zachodziła potrzeba, a nawet niekiedy konieczność, nawiązania takiego kontaktu, np. w ważnych sprawach dotyczących rodziny, wspólnych małoletnich dzieci, wspólnego mieszkania, w różnych sytuacjach losowych, itp. Stąd należało umożliwić sądowi - na wniosek któregokolwiek z uczestników postępowania - określenie dopuszczalnych sposobów kontaktowania oraz ich zakresu" - zaznaczyli autorzy projektu.

Inne z zaproponowanych rozwiązań "zmierzają do tego, by osoby małoletnie, osoby z niepełnosprawnością intelektualną czuły się bezpiecznie, a regulacje dotyczące informowania o prawach i obowiązkach oraz pouczania, były dla nich przyjazne i zrozumiałe oraz dostosowane do ich potrzeb wynikających z wieku, cech osobowych, a także charakteru popełnionego na ich szkodę przestępstwa".

W projekcie zaproponowano też m.in. zasadę, że sędzia orzekający w sprawach karnych powinien uczestniczyć co cztery lata w szkoleniu i doskonaleniu zawodowym organizowanym przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, w celu uzupełnienia specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych z zakresu przesłuchiwania osób do 18 roku życia.

Według projektu większość jego zapisów miałaby wejść w życie po pół roku od dnia ogłoszenia.

Resort sprawiedliwości, proponując tzw. ustawę antyprzemocową, przywoływał przykłady z innych państw. W Austrii policyjny nakaz opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy fizycznej obowiązuje już od ponad 20 lat i wydawany jest na 14 dni. Podobne rozwiązania wprowadzono w Czechach. Obejmują m.in. nakaz opuszczenia mieszkania przez winnego przemocy oraz zakaz kontaktowania się z ofiarami.