We wtorek rząd zajmie się projektem nowelizacji ustawy o udziale RP m.in. w Systemie Informacyjnym Schengen

Projekt nowelizacji ustawy o udziale RP w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) oraz Wizowym Systemie Informacyjnym, którym we wtorek zajmie się rząd, zakłada dostosowanie przepisów polskiego prawa w zakresie funkcjonowania i korzystania z SIS do prawa Unii Europejskiej.

W uzasadnieniu do projektu wskazano, że ma on na celu dostosowanie przepisów polskiego prawa w zakresie funkcjonowania i korzystania z Systemu Informacyjnego Schengen do prawa Unii Europejskiej w zakresie wynikającym z trzech rozporządzeń unijnych.

Chodzi o rozporządzenia wchodzące w skład przyjętego w listopadzie 2018 r. pakietu reform Systemu Informacji Schengen (SIS): rozporządzenie PE i Rady (UE) 2018/1860; rozporządzenie PE i Rady (UE) 2018/1861; oraz rozporządzenie PE i Rady (UE) 2018/1862.

Jak zaznaczono, rozporządzenia te "wprowadzają istotne zmiany w funkcjonowaniu SIS". "Zmiany prawne mają przyczynić się do utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE poprzez wprowadzenie mechanizmów wspomagania współpracy operacyjnej między właściwymi organami krajowymi, w szczególności Strażą Graniczną, Policją, organami celnymi, organami imigracyjnymi oraz organami odpowiadającymi za zapobieganie przestępstwom, ich wykrywanie, prowadzenie w ich sprawie postępowań przygotowawczych, a także ściganie przestępstw oraz wykonywanie kar" - czytamy w Ocenie Skutków Regulacji (OSR) do projektu nowelizacji.

Nowela ma wprowadzić nowe kategorie wpisów oraz zakłada zmiany zakresu kategorii danych dla wpisów dotychczas istniejących. W ustawie zostanie rozszerzony m.in. wykaz przedmiotów, których dotyczyć mogą wpisy. Projektowana ustawa określa na nowo i rozszerza określone uprawnienia organów.

Ponadto projektowana ustawa określa podmiot weryfikujący dopasowania opierające się na porównaniu danych biometrycznych. Uprawnienie to będzie przysługiwać Centralnemu Laboratorium Kryminalistycznemu Policji.

Nowela będzie oddziaływała m.in. Straż Graniczną, Urząd do Spraw Cudzoziemców, Policję, ABW, Służbę Celno-Skarbową, Żandarmerię Wojskową, CBA, SKW, SWW, SOP, MSWiA, a także na sądy i prokuraturę.

Jak zaznaczono, w "zmodernizowanym" Systemie Informacyjnym Schengen, mają być m.in. wprowadzane nowe kategorie wpisów, a także ma zostać rozszerzony wykaz przedmiotów, których dotyczyć mogą wpisy, m.in. o fałszywe dokumenty i możliwe do zidentyfikowania przedmioty o dużej wartości oraz sprzęt IT.

Zostaną dodane m.in. wpisy na potrzeby rozpytania kontrolnego, będącego krokiem pośrednim między kontrolą niejawną a kontrolą szczególną, pozwalającym na przesłuchanie danej osoby; wpisy o nieznanych osobach podejrzanych lub poszukiwanych, czyli wprowadzanie do SIS odbitek linii papilarnych palców lub odbitek linii papilarnych dłoni znalezionych na miejscu poważnego przestępstwa lub incydentu terrorystycznego i uznanych za należące do sprawcy; wpisy tzw. prewencyjne o dzieciach zagrożonych uprowadzeniem przez rodzica, członka rodziny lub opiekuna oraz dzieciach, którym należy uniemożliwić podróżowanie ze względu na konkretne i realne zagrożenie, że staną się ofiarami przestępstw terrorystycznych lub wezmą udział w popełnianiu takich przestępstw bądź zostaną zwerbowane lub zaciągnięte do ugrupowań zbrojnych lub zmuszone do aktywnego udziału w działaniach wojennych;

Kolejne, to wpisy tzw. prewencyjne o dzieciach i osobach pełnoletnich narażonych na niebezpieczeństwo, którym należy uniemożliwić podróżowanie dla ich własnej ochrony, np. gdy podróż może się wiązać z ryzykiem handlu ludźmi, przymusowego małżeństwa lub przemocą warunkowaną płcią; wpisy do celów powrotu, czyli odnotowywanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemców do powrotu, którzy nielegalnie przebywają w UE.

Jak informowali autorzy projektu, proponowana regulacja określi ponadto podmiot weryfikujący dopasowania opierające się na porównaniu danych biometrycznych. Uprawnienie to będzie przysługiwać Centralnemu Laboratorium Kryminalistycznemu Policji.

