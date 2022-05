We wtorek senacka komisja regulaminowa zajmie się wnioskiem o uchylenie immunitetu marszałka Grodzkiego

We wtorek po południu senacka Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich zajmie się wnioskiem o uchylenie immunitetu marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego - wynika z zamieszczonego na stronie internetowej Senatu harmonogramu prac komisji senackich.

Uchylenia immunitetu marszałka Grodzkiego domaga się Prokuratura Regionalna w Szczecinie, która w grudniu ub. roku skierowała wniosek w tej sprawie.

Według tej prokuratury Grodzki, pełniąc funkcję dyrektora szpitala specjalistycznego w Szczecinie i ordynatora tamtejszego Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej, przyjął korzyści majątkowe od pacjentów lub ich bliskich.

Grodzki, który jest profesorem nauk medycznych, chirurgiem, wielokrotnie zapewniał, że formułowane pod jego adresem zarzuty dotyczące korupcji nie mają podstaw.

Pod koniec października ub. roku Centrum Informacyjne Senatu informowało, że Senat nie zajmie się poprzednim wnioskiem prokuratury o uchylenie immunitetu Grodzkiego. Wicemarszałek Bogdan Borusewicz poinformował śledczych, że postanowił pozostawić wniosek bez biegu, ponieważ nie został on poprawiony, o co wcześniej wnioskował Senat.

Według prokuratury "mimo uwzględnienia przez prokuraturę uwag Senatu", wicemarszałek Borusewicz "bezzasadnie pozostawił wniosek bez biegu, nie uzasadniając w piśmie skierowanym do prokuratury podstaw takiej decyzji".

Informację o tym, że senacka komisja rozpatrzy we wtorek wniosek prokuratury, skomentował wicemarszałek Senatu Marek Pęk (PiS), który wielokrotnie w imieniu swojego klubu apelował o to, by komisja zajęła się sprawą immunitetu marszałka Grodzkiego.

"Presja ma sens! Po 422 dniach blokowania jutro Komisja Regulaminowa Etyki i Spraw Senatorskich Polski Senat zajmie się wreszcie wnioskiem o wyrażenie zgody na pociągnięcie senatora Tomasza Grodzki do odpowiedzialności karnej. Zobaczymy czy zwycięży uczciwość czy Doktryna Neumanna" - napisał na Twitterze Pęk.