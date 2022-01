We wtorek spotkanie przedstawicieli partii politycznych z premierem ws. walki z pandemią COVID-19

We wtorek o godz. 13 w KPRM rozpocznie się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami partii politycznych ws. dalszej walki z pandemią COVID-19. Szef rządu mówił, że wierzy, iż spotkanie pozwoli podjąć najlepsze możliwe decyzje dotyczące zdrowia i życia Polek i Polaków.

Według dotychczasowych deklaracji, przedstawiciele wszystkich ugrupowań parlamentarnych będą obecni na spotkaniu w kancelarii premiera.

Morawiecki w weekend skierował zaproszenie do przewodniczących klubów, kół parlamentarnych oraz szefów partii politycznych na wspólne spotkanie dotyczące dalszej walki z pandemią COVID-19. Według zaproszenia, podczas spotkania mają być dyskutowane "rozwiązania prawne i systemowe, które umożliwią wykorzystanie skutecznych narządzi zapobiegających rozwojowi pandemii w Polsce".

"Wierzę, że (spotkanie) będzie owocne i pozwoli nam na podjęcie kolejnych najlepszych możliwych decyzji dotyczących zdrowia i życia wszystkich Polek i Polaków" - oświadczył premier w mediach społecznościowych.

PiS na spotkaniu ma reprezentować szef klubu Ryszard Terlecki, szef sejmowej komisji zdrowia Tomasz Latos oraz rzeczniczka ugrupowania Anita Czerwińska. W spotkaniu ma uczestniczyć także delegacja Koalicji Obywatelskiej - jej skład ma być znany we wtorek rano. Lewicę będą reprezentować wiceprzewodniczący klubu: Marcelina Zawisza, Katarzyna Ueberhan i Tomasz Trela; Koalicję Polską-PSL - szef ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz, Polskę 2050 przewodnicząca koła parlamentarnego Hanna Gill-Piątek, a Kukiz'15 - prawdopodobnie poseł Jarosław Sachajko. Udział we wtorkowym spotkaniu potwierdzili również przedstawiciele Konfederacji i Porozumienia Jarosława Gowina.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w poniedziałek, że badania potwierdziły 29 100 nowych przypadków koronawirusa w Polsce. Oznacza to, że od początku pandemii wykryto w Polsce ponad 4,5 mln zakażeń; zmarło 103 846 osób z COVID-19.

W sobotę, 22 stycznia, MZ poinformowało o rekordowej liczbie 40 876 nowych zakażeniach

W opublikowanej w ubiegłym tygodniu przez MZ strategii walki z COVID-19, opracowanej na piątą falę pandemii zapisano, że to, co obecnie jest priorytetem - a co w dużej mierze wynika ze specyfiki przebiegu zakażenia odmianą omikron, jaką jest szybszy rozwój choroby - to przede wszystkim: wzmacnianie i promowanie znaczenia szczepień ochronnych oraz zwiększenie dostępności testów na COVID-19.

Zgodnie ze strategią wdrażane mają być rozwiązania wzmacniające opiekę ambulatoryjną, czyli przeznaczoną dla pacjentów we wczesnym stadium choroby lub po przebytej chorobie, których leczenie nie wymaga hospitalizacji. Wśród priorytetów jest także zwiększanie bazy dla leczenia szpitalnego. Aktualne - jak podkreślono w dokumencie - pozostają m.in. zasady zachowania dystansu społecznego, stosowania dezynfekcji i noszenia maseczek w przestrzeniach zamkniętych.