We wtorek szef MSZ otworzy Naradę Ambasadorów RP

Wojna w Ukrainie, kwestie bezpieczeństwa i Polska w Unii Europejskiej - to niektóre tematy Narady Ambasadorów RP, którą we wtorek w Warszawie otworzy szef MSZ Zbigniew Rau. Gościem honorowym tegorocznego spotkania będzie minister spraw zagranicznych Łotwy Edgars Rinkevics.

Rzecznik MSZ Łukasz Jasina przypomniał w rozmowie z PAP, że Narada Ambasadorów co do zasady odbywała się co roku, chociaż w ostatnich latach spotkania miały miejsce rzadziej z uwagi na pandemię.

"Po pierwsze ambasadorowie naradzają się we własnym gronie, po drugie z ministrem spraw zagranicznych, są przyjmowani także przez premiera, prezydenta, marszałków Sejmu i Senatu" - powiedział rzecznik MSZ.

Tematami tegorocznej narady - jak podkreślił Jasina - będą wszelkie sprawy dotyczące polskiej dyplomacji w bieżącym i przyszłym roku. "Jest oczywiście wśród tych tematów wojna w Ukrainie, stosunki polsko-ukraińskie, Polska w UE, kwestie bezpieczeństwa i dezinformacji. W ciągu trzech, czterech dni ambasadorowie poruszą każdy z tych tematów na całym cyklu zamkniętych paneli" - powiedział Jasina.

Dodał, że tradycyjnie gościem honorowym Narady Ambasadorów RP jest jeden z szefów dyplomacji zaprzyjaźnionych państw. "Tym razem na zaproszenie ministra Zbigniewa Raua takim gościem będzie Edgars Rinkevics, minister spraw zagranicznych Łotwy" - powiedział rzecznik MSZ.

Przekazał, że minister Rau jako szef wszystkich polskich ambasadorów otworzy tegoroczną naradę we wtorek rano.

Narada Ambasadorów to cykliczne spotkanie organizowane na ogół latem, na które zapraszani są ambasadorzy, kierownicy przedstawicielstw dyplomatycznych, a także kandydaci na ambasadorów. Jest to okazja do podsumowania tego, co wydarzyło się w polityce zagranicznej w ostatnich miesiącach oraz omówienia planów na przyszłość.