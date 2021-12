We wtorek w Budapeszcie konsultacje Grupy Wyszehradzkiej z Marokiem

Zwalczanie nielegalnej migracji, relacje Maroka z Grupą Wyszehradzką i możliwości rozwoju współpracy - to główne tematy spotkania ministrów spraw zagranicznych grupy V4 z szefem dyploacji Maroka. W rozmowach, które odbędą się we wtorek w Budapeszcie, udział weźmie szef MSZ Zbigniew Rau.

Konsultacje polityczne państw wyszehradzkich z Marokiem organizuje węgierska prezydencja w Grupie Wyszehradzkiej. Szefowie MSZ Polski, Czech, Węgier i Słowacji spotkają się ze swoim odpowiednikiem z Królestwa Marokańskiego - Nasserem Bouritą.

Jak zapowiada polski resort spraw zagranicznych, najważniejszymi tematami rozmów będą kwestie zwalczania nielegalnej migracji i terroryzmu, relacje Maroka z UE i możliwości rozwijania współpracy Rabatu z Grupą Wyszehradzką.

Wiceszef MSZ Paweł Jabłoński powiedział PAP, że jednym z zasadniczych tematów rozmów w Budapeszcie będzie współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa i przeciwdziałania nielegalnej migracji, a także współpraca rozwojowa.

"Pomoc u źródła, na miejscu poprzez mądrą politykę rozwojową gospodarki i instytucji państwa to jest jedyny długotrwały sposób, który może ograniczać te tendencje (migracyjne) także w przyszłości" - podkreślił Jabłoński.

Wyjaśnił, że wszystkie kraje Afryki Północnej w zasadzie mają "charakter tranzytowy", jeżeli chodzi o ruchy migracyjne z głębi kontynentu.

"Każdy kraj, który ma dostęp do Morza Śródziemnego, jest dla migrantów takim celem pośrednim, do którego starają się dotrzeć, by następnie wyruszyć dalej na północ, Maroko też jest w takiej sytuacji, natomiast skutecznie potrafi temu przeciwdziałać" - powiedział wiceszef MSZ.

Jabłoński przekazał, że podczas rozmów ministrów spraw zagranicznych w stolicy Węgier dokonana zostanie także ocena dotychczasowej współpracy między Marokiem a państwami naszego regionu, a także między Marokiem i całą UE.

"Będziemy zastanawiali się też, w jaki sposób skutecznie współdziałać, żeby skutecznie wdrażać projekty, które mogą wzmocnić państwo marokańskie w walce z nielegalną migracją, także jeżeli chodzi o jego instytucje i służby" - powiedział Jabłoński.

"Jesteśmy gotowi na to, żeby właśnie takiej pomocy państwom regionu udzielać, bo uważamy, że to jest właściwa droga - zamiast otwierania granic raczej wzmacnianie tych państw, które mogą samodzielnie, ale przy naszym wsparciu, tę migrację kontrolować" - wyjaśnił wiceszef MSZ.

Resort dyplomacji zapowiada, że w Budapeszcie minister Zbigniew Rau przeprowadzi także odrębne rozmowy dwustronne z szefem MSZ Maroka Nasserem Bouritą.