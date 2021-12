We wtorek w Budapeszcie szczyt ministrów spraw zagranicznych V4 i Turcji

Przeciwdziałanie nielegalnej migracji, sytuacja w Afganistanie oraz relacje UE-Turcja - to niektóre tematy szczytu ministrów spraw zagranicznych państw Grupy Wyszehradzkiej i Turcji, który odbędzie się we wtorek w Budapeszcie. Polskę będzie reprezentował minister Zbigniew Rau.

MSZ poinformowało w komunikacie, że szef polskiej dyplomacji pojedzie we wtorek do Budapesztu z jednodniową wizytą, gdzie spotka się z ministrami spraw zagranicznych Czech, Węgier, Turcji i z wiceminister spraw zagranicznych Słowacji.

"Głównymi tematami rozmów Zbigniewa Raua, Jana Lipavskyego, Petera Szijjarto, Mevluta Cavusoglu i Ingrid Brockovej będą sytuacja w Afganistanie, kwestia przeciwdziałania nielegalnej migracji, sytuacja w regionie Bałkanów Zachodnich, a także relacje UE-Turcja i współpraca V4+Turcja" - przekazało MSZ.

Szef tureckiej dyplomacji na początku października odwiedził Polskę, rozmawiał m.in. z ministrem Rauem.

Rau podkreślił wówczas, że relacje gospodarcze Polski z Turcją są bardzo dobre, wzajemna wymiana handlowa w ubiegłym roku wyniosła 6 mld euro; wyraził nadzieję, że uda się wkrótce osiągnąć 8 mld euro. "Turcja jest naszym najważniejszym partnerem gospodarczym na Bliskim Wschodzie" - zaznaczył Rau.

Cavusoglu również zwracał uwagę na wzrastające wzajemne obroty handlowe, a jako cel wymienił wysokość wymiany handlowej rzędu 10 mld dolarów. Wśród celów swojej wizyty wymienił także rozmowy delegacji przedsiębiorców polskich i tureckich.

Odnosząc się do kwestii nielegalnej migracji obywateli państw arabskich z terytorium Białorusi do Polski zadeklarował pomoc Turcji w tej sprawie. Cavusoglu zaznaczył, że istotna w tym kontekście jest także walka z siatkami przemytników. Poinformował, że przez 9 miesięcy tureckie linie lotnicze przewiozły 600 obywateli irackich głównie do Mińska, połowa z nich wróciła do Turcji. Zadeklarował, że Turcja będzie przeciwdziałać temu w przyszłości.