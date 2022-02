We wtorek zbiera się Sejm na dwudniowe posiedzenie. Izba zajmie się m.in. projektem ułatwiającym uprawę konopi i maku oraz obywatelskim projektem ustawy Karta Nauczyciela. Posłowie mają też wybrać członków Rady Polityki Pieniężnej oraz sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Zgodnie z harmonogramem prac Sejmu we wtorek ślubowanie poselskie złoży wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski. Obejmie on mandat po Łukaszu Szumowskim, który pod koniec stycznia złożył rezygnację z wykonywania mandatu poselskiego i poinformował, że zamierza skupić się na działalności leczniczej i naukowej.

W pierwszym dniu posiedzenia posłowie prawdopodobnie zajmą się pilnym rządowym projektem ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. Projekt zakłada, że w związku w wprowadzanym w 2022 r. nowym standardem nadawania naziemnej telewizji cyfrowej rząd dopłaci 100 zł do kupna dekodera. Wniosek o świadczenie będzie można złożyć on-line lub wysłać Pocztą Polską.

Sejm będzie pracował też nad projektami Kukiz'15 i PiS dot. ułatwienia uprawy konopi i maku. Chodzi o nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. Projekt zakłada, że uprawy konopi i maku w Polsce będą możliwe na podstawie zgłoszenia ich do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Obecny stan prawny zawiera uregulowania, zgodnie z którymi producent oraz skupujący mak lub konopie składał corocznie wniosek, wraz z całą dokumentacją, do wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) lub marszałków województw o wydanie decyzji upoważniającej do uprawy lub skupu maku lub konopi włóknistych. Nowe rozwiązania znoszą te wymogi. Ponadto, ma być rozszerzony katalog przeznaczenia i celów, na jakie może być wykorzystywany mak czy konopie włókniste.

Posłowie będą we wtorek kontynuować prace nad projektem zmiany Kodeksu spółek handlowych. Rządowy projekt ma m.in. regulować relacje prywatno-prawne pomiędzy spółką dominującą a jej spółkami zależnymi, co ma się odbywać "w sposób uwzględniający interes wierzycieli, członków organów oraz drobnych wspólników (akcjonariuszy), zwłaszcza spółki zależnej". Przewidziano odpowiedzialność spółki dominującej za skutki wydania wiążącego polecenia wykonanego następnie przez spółkę zależną uczestniczącą w grupie spółek. Jest to odpowiedzialność wobec spółki zależnej; wierzycieli spółki zależnej; wspólników (akcjonariuszy) mniejszościowych spółki zależnej.

Izba zajmie się też rządowym projekcie nowelizacji ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jak wskazują autorzy, projekt dotyczy wprowadzenia rozwiązań ułatwiających zastępstwo pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy; skrócenia procesu uzupełnienia niedoborów kadrowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; a także utworzenia spółki, która będzie obsługiwać ARiMR w zakresie IT, aby uniezależnić się w tym obszarze od podmiotów zewnętrznych.

W harmonogramie prac Sejmu znalazł się także pilny rządowy projekt nowelizacji ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych. Zgodnie z założeniami projektu, maksymalny limit środków przeznaczony na wypłaty rekompensat w latach 2022-2031 wyniesie ponad 45 mld zł. Jak wyjaśnia resort rozwoju i technologii, w stosunku do obowiązującej ustawy do 2028 r. jest to wzrost o 30,7 mld zł.

W głosowaniu posłowie zdecydują o ewentualnym uzupełnieniu porządku dziennego o rozpatrzenie projektu nowelizacji ustawy o czasie urzędowym na obszarze RP oraz o projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Harmonogram może być uzupełniony o wybór Bogdana Święczkowskiego na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

W środę, drugiego dnia posiedzenia Sejm zajmie się projektem uchwały w sprawie solidarności z obywatelkami Afganistanu.

Zgodnie z harmonogramem, odbędzie się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela. Projekt - złożony w Sejmie przez Związek Nauczycielstwa Polskiego - zakłada powiązanie zarobków nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce.

Zgodnie z projektem wysokości kwot średniego i zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego stanowią określony procent kwoty przeciętnego wynagrodzenia obowiązującej w III kwartale poprzedzającego roku budżetowego. Chodzi o kwotę przeciętnego wynagrodzenia ustalaną na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela dyplomowanego ma być równe przeciętnemu wynagrodzeniu w gospodarce narodowej w III kwartale poprzedzającego roku budżetowego, a nauczyciela stażysty ma wynieść co najmniej 73 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Jednocześnie ma być zachowana formuła średniego wynagrodzenia nauczyciela na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty ma być w wysokości 90 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w III kwartale poprzedzającego roku budżetowego, nauczyciela kontraktowego - 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia, nauczyciela mianowanego - 125 proc. przeciętnego wynagrodzenia, a w gospodarce narodowej w III kwartale poprzedzającego roku budżetowego, a nauczyciela dyplomowanego - 155 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Harmonogram może być uzupełniony o powołanie członków Rady Polityki Pieniężnej. Wśród kandydatów są: Wiesław Janczyk (poseł PiS), Gabriela Masłowska (posłanka PiS) oraz Jakub Borowski (zgłoszony przez KO).

Obecnym członkom RPP z ramienia Sejmu kadencja kończy się odpowiednio: Grażynie Ancyparowicz - 9 lutego, Erykowi Łonowi - 9 lutego, Jerzemu Żyżyńskiemu - 30 marca.