Weber dla "Rz": Merkel nie myślała o przyszłości

To, co robi Putin, świadczy o tym, że jest zbrodniarzem wojennym. Taki człowiek nie powinien być u władzy i to w tak wielkim kraju – mówi Manfred Weber, szef największej frakcji Parlamentu Europejskiego, chadeckiej EPP.

W wywiadzie dla środowej "Rzeczpospolitej" Weber został zapytany, czy gdyby nie polityka byłej kanclerz Niemiec Angeli Merkel, Putin miałby środki na prowadzenie wojny. Polityk podkreślił, że Nord Stream 2 był projektem Gerharda Schrödera, który niestety pozostał mu do dziś wierny.

"To socjaliści forsowali go w Niemczech i wielka koalicja go nie wstrzymała. Muszę jednak przyznać, że nie tylko Niemcy, ale cały Zachód nie słuchał wystarczająco państw Europy Środkowo-Wschodniej, które wiedziały, czym jest Rosja. Byliśmy naiwni w szczególności po aneksji Krymu w 2014 r. Powinniśmy wtedy zrozumieć, co się szykuje. Tak się nie stało: tym większy jest dziś nasz szok na widok brutalności Rosjan w Ukrainie" - podkreślił.

Dziennikarz zwrócił uwagę, że w minionym roku Niemcy zapłaciły Rosji 45 mld dolarów za nośniki energii, co odpowiada trzem czwartym budżetu obronnego Kremla, a Angela Merkel patronowała takiej polityce przez 16 lat.

Weber stwierdził, że post factum oceniać błędy zawsze jest o wiele łatwiej, niż podejmować decyzje w danym momencie. Wskazywał, że Merkel przede wszystkim poświęcała się obronie interesów Niemiec i Europy.

"Z tego punktu widzenia to były dobre lata dla naszego kontynentu. Kanclerz zdołała przezwyciężyć szereg kryzysów, za to należy jej się szacunek" - dodał.

"Ale prawdą też jest, i nie odnosi się to tylko do Merkel, ale w ogóle do przywódców, jakich mamy w Europie, że politycy koncentrują się dziś wyłącznie na rozwiązaniu bieżących problemów, ale brak im wizji na przyszłość. Nie wiedzą, jak przygotować się na następne wyzwania. Nie ma takich ludzi jak Helmut Kohl, który forsował euro czy Schengen nie dlatego, że był jakiś kryzys, ale dlatego, że to będzie służyć następnym pokoleniom" - powiedział.

"Byliśmy naiwni, wierząc, że Putin nie planuje na poważnie tego, co zapowiada. Część polityków na Zachodzie nie tylko więc nie słuchała Putina, ale wolała żyć we własnym świecie, tym wygodnym" - ocenił polityk.

Zdaniem Webera to co robi Putin, świadczy o tym, że jest zbrodniarzem wojennym. "Taki człowiek nie powinien być u władzy, i to w tak wielkim kraju. Ale to Rosjanie muszą zdecydować o jego losie" - zaznaczył. "Musi zdecydować rosyjski system władzy. To nie nasz wybór, jak też nie od nas zależy, kto stoi na czele innych państw. Ale powtórzę: co do zasady nie możemy akceptować przywództwa Putina. To zbrodniarz wojenny" - dodał.

Weber podkreślił, że Ukrainę należy wspierać dostawami broni, ale defensywnej, by NATO nie było postrzegane w Rosji jako uczestnik wojny.

"Ale na broni nie kończy się to, co musimy zrobić. Trzeba wzmocnić sankcje gospodarcze. Kluczem jest embargo na nośniki energetyczne. Wreszcie perspektywa europejska. Prezydent Zełenski wystąpił w Parlamencie Europejskim. Odczytałem jego przesłanie tak: powiedźcie nam prawdę, czy warto walczyć? Czy kiedykolwiek znajdzie się dla nas miejsce w Unii? Moja odpowiedź jako przywódcy największej grupy w europarlamencie brzmi - tak! Musimy natychmiast przyznać Ukrainie status kandydata, Ukraińcy muszą mieć jasną perspektywę przystąpienia do Unii, nawet jeśli wiemy, że proces akcesji zajmie trochę czasu" - powiedział.

Zapytany, czy Nord Stream 2 ostatecznie poległ, czy po zakończeniu wojny zmartwychwstanie, Weber odpowiedział: "Umarł na dobre. CDU/CSU uważa zresztą, że trzeba pójść dalej i ograniczyć ilość gazu przesyłanego przez Nord Stream 1. Jeśli Putin chce sprzedawać gaz Europie, musi to robić przez Ukrainę".