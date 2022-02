Weber: uciekającym z Ukrainy pomagają też kierowcy tirów polskich firm

Uciekającym z bombardowanej Ukrainy pomagają też kierowcy tirów polskich firm, którzy jeszcze po stronie ukraińskiej czekają na dojazdach do granicy z Polską; odgrzewają posiłki, odpalają auta, udzielają schronienia w kabinach swoich pojazdów - relacjonuje wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

"Uciekającym z bombardowanej Ukrainy pomagają też kierowcy TIRów polskich firm, którzy jeszcze po stronie UA czekają na dojazdach do granicy UA-PL. Odgrzewają posiłki, odpalają auta, udzielają schronienia w kabinach swoich pojazdów. Dziękuję!! #WolnaUkraina #PomocDlaUkrainy" - napisał na Twitterze wiceszef MI.

Według danych Straży Granicznej od północy do godz. 7 rano w niedzielę do Polski z Ukrainy przybyło 28 tys. osób. W niedzielę łączna liczba uchodźców, którzy przybyli do naszego kraju od początku rosyjskiej agresji na Ukrainie, z pewnością będzie wyższa niż 200 tys. - oceniła rzeczniczka formacji por. Anna Michalska.

MSWiA poinformowało o decyzji w sprawie przyjęcia polskiej pomocy dla osób oczekujących na odprawę po ukraińskiej stronie granicy w Medyce. Od czwartku, kiedy rozpoczęła się agresja Rosji na Ukrainę, do niedzielnego poranka podkarpackie przejścia graniczne z Ukrainą przekroczyło prawie 90 tys. osób. "Jesteśmy gotowi, żeby w każdej chwili udzielić takiej pomocy w innych punktach granicznych" - zapewniło na Twitterze MSWiA.

Po tym, jak Rosja w czwartek, 24 lutego, nad ranem zaatakowała Ukrainę z trzech kierunków, w Polsce decyzją MSWiA służby zaczęły realizować plan pomocy dla uchodźców.

Uruchomiono m.in. specjalne punkty recepcyjne w okolicy granicy, w których Ukraińcy mają zapewnione tymczasowe zakwaterowanie, żywność i informacje, a także punkty informacyjne na dworcach w każdym województwie i na warszawskim lotnisku. Wszystko odbywa się we współpracy m.in. wojewodów i samorządowców. Osoby przekraczające granicę polsko-ukraińską zwolniono z obowiązku kwarantanny i posiadania negatywnego wyniku testu na COVID-19. Każda osoba, przekraczając granicę, otrzymuje Alert RCB i ulotkę z niezbędnymi informacjami.

Od początku w pomoc uchodźcom oddolnie angażują się też obywatele. Pod granicę z Ukrainą przyjeżdżają kierowcy, którzy oferują im darmowe przejazdy do polskich miast. Przyjeżdżają też wolontariusze z żywnością, artykułami higienicznymi. W mediach społecznościowych Polacy, w tym przedsiębiorcy, ogłaszają, że udostępnią uchodźcom lokale, pokoje czy nawet mieszkania.