Według Halickiego życie Nawalnego wisi na włosku, dlatego przyznanie mu Nagrody im. Sacharowa jest tak ważne

Dziś życie Aleksieja Nawalnego wisi na włosku w kolonii karnej, gdzie przebywa i gdzie w każdej chwili mogą znów spróbować go zabić z polecenia prezydenta Rosji Władimira Putina. Dlatego przyznanie opozycjoniście Nagrody im. Sacharowa jest tak ważne - powiedział w środę PAP europoseł Andrzej Halicki (PO).

"Od początku wewnętrznej dyskusji w EPL wiedzieliśmy, że Aleksiej Nawalny to idealny kandydat do Nagrody Sacharowa. I w ogóle, a w tym roku szczególnie. Naszą jedyną obawą było czy inne grupy poprą naszą propozycję i czy ewentualna przegrana Nawalnego z innymi kandydatami nie będzie wykorzystana przez Putina dla prokremlowskiej propagandy" - wskazał europoseł.

"Dziś możemy powiedzieć otwarcie, że wszystko się udało. Współpraca różnych grup politycznych umożliwiła nagrodzenie Nawalnego i jego organizacji antykorupcyjnych. Putin jest w kłopocie, gdy świat pamięta o Nawalnym. Determinacja Nawalnego i profesjonalizm organizacji antykorupcyjnej jaką stworzył to przypomnienie dla Europy, że wolność myśli i prawa człowieka wymagają codziennej, konsekwentnej pracy na rzecz realizacji i zachowania naszych obywatelskich wolności i praw. Korupcja z kolei niszczy zaufanie do instytucji państwa, życie i dobrobyt całych grup społecznych. Tak się wydarzyło w Rosji i to konsekwentnie pokazuje, udowadnia Nawalny" - powiedział Halicki.

Jego zdaniem Nawalny zasłużył na Nagrodę im. Sacharowa jak mało kto, bo swoją postawą i osobistym poświęceniem dowiódł, że pracuje i zabiega o realizowanie w praktyce wartości, do których promocji powołana jest nagroda.

"Dziś życie Nawalnego wisi na włosku i w kolonii karnej, gdzie przebywa w każdej chwili może być znów otruty lub zabity z polecenia Putina. Dlatego przyznanie mu nagrody jest tak ważne. Nagroda dla Nawalnego to przypomnienie dla Europy jak ważne są rządy prawa i rozwiązania antykorupcyjne. Rada UE powinna jak najszybciej dopisać korupcję jako powód do nałożenia sankcji UE w ramach tzw. Aktu Magnitskiego. Nagroda dla Nawalnego to także przypomnienie, że Rosja i jej obywatele mają alternatywę dla Putina. Istnieje inna twarz Rosji niż znamy ją z kremlowskich zbrodni i wojen. Wszyscy w UE wierzymy, że taka - demokratyczna Rosja z wolnością wypowiedzi jest możliwa i kiedyś nastanie" - powiedział Halicki.