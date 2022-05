Według mediów wynik wyborczy SPD w Nadrenii Północnej-Westfalii to porażka na miarę kanclerza

Najgorszy w historii wynik wyborczy SPD w Nadrenii Północnej-Westfalii (NRW) "to porażka na miarę kanclerza". Olaf Scholz "zawalił sprawę. Po raz drugi w ciągu ośmiu dni. W zeszłym tygodniu jego partia przegrała już w Szlezwiku-Holsztynie" - pisze w poniedziałek w komentarzu do wyborów w NRW dziennik "Bild".

"Zawsze niezdecydowany, tam i z powrotem, noga w połowie na gazie, w połowie na hamulcu. (...) Frazesy za każdym razem, gdy przemawia" - pisze o Scholzu redaktor naczelny "Bilda" Johannes Boie.

"Ludzie mają dość słabości decyzyjnej Urzędu Kanclerskiego. Wybory dwa razy w ciągu ośmiu dni, a SPD dwukrotnie ponosi porażkę, przegrywając dramatycznie" - zauważa "Bild".

Z drugiej strony, "Zieloni poszybowali w górę. Wielu Niemców uważa ich za jedyną partię, która ma pomysł na przyszłość". "Wiele z tego, czego chcą Zieloni, jest złe (...), niektóre rzeczy są słuszne (...). W każdym razie Zieloni są zdecydowani. Przeciwieństwo Mal-so-mal-so(raz-tak-raz-tak)-Scholza. To właśnie cenią sobie Niemcy!" - twierdzi tabloid.

W niedzielnych wyborach do parlamentu kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalii, na zachodzie Niemiec, zdecydowanie zwyciężyła chadecka partia CDU, zdobywając 35,7 proc. głosów. Znacząco wyprzedziła socjaldemokratyczną SPD, na którą zagłosowało 26,7 proc. wyborców. Partia Zielonych potroiła swój wynik z 2017 roku i ma teraz 18,2 proc.

Wybory do landtagu w najludniejszym niemieckim kraju związkowym, w którym ponad 13 mln z około 18 mln mieszkańców jest uprawnionych do głosowania, są uważane za "małe wybory do Bundestagu", tj. ważny test nastrojów wyborczych.