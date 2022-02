Według Putina Ukraina to „nieodłączna część” historii Rosji, ale jej przyszłość w NATO jest dla Kremla zagrożeniem

Prezydent Rosji Władimir Putin Ukraińców określił jako związanych z Rosjanami więzami pokrewieństwa; nazwał ich „towarzyszami” i „bliskimi ludźmi”, ale ich możliwe wstąpienie do NATO uznał za zagrożenie dla Rosji. Poinformował przy tym o uznaniu niepodległości powołanych przez separatystów w Donbasie "republik ludowych".

Prezydent Rosji Władimir Putin oświadczył w poniedziałek, że Ukraina to „nieodłączna część” historii Rosji i jej przestrzeni kulturowej. Ukraińców określił jako związanych z Rosjanami więzami pokrewieństwa; nazwał ich „towarzyszami” i „bliskimi ludźmi”.

Putin mówił o tym w orędziu, w którym poinformował o uznaniu niepodległości powołanych przez separatystów w Donbasie "republik ludowych" - Donieckiej i Ługańskiej. Znaczną część orędzia poświęcił kwestiom historycznym.



"Uważam za konieczne uznanie niepodległości Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej" - oświadczył Putin w publikowanym wieczorem oświadczeniu. Wcześniej prezydent Rosji zwołał nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa, w czasie którego jej członkowie poparli uznanie niepodległości separatystycznych republik na terytorium południowo-wschodnich Ukrainy.



USA i NATO "zignorowały" żądania Rosji

Władimir Putin oskarżył USA i NATO, że "zignorowały" te żądania Rosji w sferze bezpieczeństwa, które - jak podkreślił - mają dla niej zasadnicze znaczenie.

Wstąpienie Ukrainy do NATO byłoby - zdaniem Putina - bezpośrednim zagrożeniem dla bezpieczeństwa Rosji. Putin powiedział, że Ukraina mogłaby, dzięki spadkowi z czasów ZSRR, pozyskać broń jądrową. Wówczas - dodał - zmieni się zasadniczo sytuacja w Europie i sytuacja dla Rosji. Nie możemy na to nie reagować - dodał.



Władimir Putin oświadczył, że jego kraj otrzymał obietnicę, że NATO nie będzie rozszerzane na Wschód, ale obietnica ta nie została dotrzymana. Rosja - oznajmił - została "oszukana" w tej kwestii. Oskarżył też Zachód, że ignorował obawy Rosji o jej bezpieczeństwo i ostrzegł, że jeśli Zachód nadal będzie tak robić, Moskwa się z tym nie zgodzi.



"Zachodnia broń w ostatnich miesiącach płynie do Ukrainy nieprzerwanie", a dowodzenie ukraińskich sił zbrojnych może być realizowane ze sztabów NATO - przekonywał Putin. Regularne wspólne ćwiczenia wojskowe NATO i Ukrainy są wymierzone przeciwko Rosji - oświadczył Putin. Misje szkoleniowe krajów NATO działające na Ukrainie określił jako „w istocie bazy” Sojuszu Północnoatlantyckiego.

"Majdan nie przybliżył Ukrainy do demokracji"

Putin przekonywał, że Zachód i NATO traktują Rosję jako wroga i stanowią dla niej rosnące zagrożenie, prezydent Rosji oświadczył także, że "kraje Europy Wschodniej przyniosły do NATO swoje kompleksy dotyczące +rosyjskiego zagrożenia+". Wyrzutnie tarczy antyrakietowej USA w Polsce mogą być użyte do pocisków ofensywnych – oświadczył prezydent Władimir Putin.



W orędziu Putin stwierdził także, że Majdan - czyli odsunięcie Wiktora Janukowycza od władzy w 2014 roku na Ukrainie - nie przybliżył tego kraju do demokracji. Przekonywał, że po odsunięciu Janukowycza od władzy - co nazwał "zamachem stanu" - na Ukrainie doszło do "pogromów", "przemocy" i prześladowań, a siedem lat po tych wydarzeniach Ukraina jest "podzielona".