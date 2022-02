Według Reutersa Putin polecił rosyjskim "siłom pokojowym" wkroczenie na wschód Ukrainy, według Radia Swoboda czołgi już jadą

Prezydent Władimir Putin polecił we wtorek nad ranem ministerstwu obrony Rosji wysłanie rosyjskich "sił pokojowych" do separatystycznych republik Donieckiej i Ługańskiej na wschodzie Ukrainy - informuje Reuters powołując się na dekret opublikowany w nocy z poniedziałku na wtorek. Mieszkańcy Doniecka donoszą o czołgach jadących na front.

Wcześniej w poniedziałek Putin podpisał dekret o uznaniu niepodległości tych dwóch separatystycznych republik na wschodzie Ukrainy.



Mieszkańcy kontrolowanego przez separatystów Doniecka na wschodzie Ukrainy poinformowali w poniedziałek wieczorem portal Radio Swoboda o dużej kolumnie czołgów i sprzętu wojskowego, które kierują się z tego miasta do linii frontu.



Kilkoro świadków poinformowało Radio Swoboda, że wieczorem kolumna przejechała przez centrum miasta. Ludzie mówią, że nie widzieli takiej liczby sprzętu "przez osiem lat".



"Czołgi, bardzo dużo. I transportery opancerzone. I ludzi wieźli. Godzinę sprzęt jechał" - powiedział jeden ze świadków.



Amerykanie podkreślają, że wojska rosyjskie w tych republikach to nic nowego. "Będziemy uważnie obserwować i oceniać rosyjskie działania i odpowiadać na nie w odpowiedni sposób. Ale chciałbym przypomnieć wszystkim, że Rosja przesuwająca żołnierzy do Donbasu nie jest nowym krokiem, bo Rosja miała tam swoje siły przez ostatnie osiem lat" - powiedział przedstawiciel Białego Domu podczas telekonferencji prasowej.



Odpowiedział w ten sposób na pytanie, czy oficjalne wprowadzenie wojsk przez Rosję do nowo uznanych przez nią "republik ludowych" stanowi "dalszą agresję", która uruchomi falę dotkliwych sankcji, jaką zapowiadały USA. Mimo ponawianych pytań na ten temat, przedstawiciel administracji nie dał jasnej odpowiedzi.



Konflikt zbrojny na wschodzie Ukrainy wybuchł po zwycięstwie prozachodniej rewolucji w Kijowie, która doprowadziła do obalenia na początku 2014 roku ówczesnego prorosyjskiego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza. Wiosną tamtego roku wspierani przez Rosję rebelianci proklamowali w Donbasie dwie samozwańcze republiki ludowe.



Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (UNHCHR) szacuje, że w związku z konfliktem w Donbasie zginęło 13,2-13,4 tys. osób. Według Kijowa w wyniku konfliktu śmierć poniosło ok. 14 tys. ludzi.



W poniedziałek prezydent Rosji Władimir Putin wydał dekret o uznaniu niepodległości separatystycznych "republik ludowych" w Donbasie.