Według rządu w kwestii Pegasusa żadna służba nie złamała prawa

Żadna służba nie złamała zasad prawa; kontrola operacyjna, jeżeli była podejmowana miała zgodę sądową - zapewnił w piątek rzecznik rządu Piotr Müller. Odmówił podania informacji, czy system Pegasus był stosowany wobec osób związanych z opozycją zasłaniając się niejawnym charakterem informacji w tym zakresie.

Piotr Müller mówił o próbach wprowadzenia opinii publicznej w błąd w kwestii wykorzystania systemu Pegasus.

Pytany o to czy podsłuchiwano m.in. senatora Brejzę, Müller odpowiedział, że nie może udzielać informacji, które mają charakter niejawny.

Według Citizen Lab do telefonu Krzysztofa Brejzy miano się włamać 33 razy, kiedy był szefem sztabu KO przed wyborami parlamentarnymi.

Müller na konferencji prasowej w Warszawie przypomniał, że premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że podda "weryfikacji działania służb specjalnych", które wiążą się ze stosowaniem tzw. kontroli operacyjnej. Ocenił - w kontekście ostatnich doniesień dot. stosowania przez służby sytemu Pegasus - że "niektórzy próbują daleko idąco wprowadzać opinie publiczną w błąd w tym zakresie".

Zapewnił, że służby podejmują działania dotyczące kontroli operacyjnej "tylko i wyłącznie w ramach aktualnie obowiązujących przepisów prawa". "Działania operacyjne, te najdalej idące w porządku prawnym w Polsce, mogą być podejmowane tylko i wyłącznie za zgodą sądu" - wyjaśnił. Podkreślił też, że polskie służby "nie podejmują działań tego typu bez zgody sądu na podstawie przepisów prawa, które w Polsce obowiązują".

"Żadna służba nie złamała takich zasad, czyli wszystkie tego typu działania, jeżeli były podejmowane wobec określonych osób miały zgodę sądową, i taką zgodę muszą mieć również w przypadku ewentualnego przedłużenia takich działań" - powiedział. Dodał, że sąd w trakcie prowadzenia takich działań przez służby może "weryfikować takie materiały".

Dodał również, że taką informacje otrzymał od służb premier Morawiecki po tym jak "poprosił o weryfikację" w tym zakresie.

Dopytywany przez dziennikarzy o to, czy adresatami takich działań służb był senator Krzysztof Brejza i prokurator Ewa Wrzosek, o czym m.in. donosiły media, Müller odpowiedział, że nie może udzielać informacji, które mają charakter niejawny.

"Żadna służba w demokratycznym państwie na świecie nie informuje o tym, co jest informacją niejawną" - podkreślił. Dodał, że żadne działania operacyjne, które wymagały tzw. kontroli operacyjne "nie były i nie będą podejmowane bez zgody sądu - tylko w takim zakresie mogą one być realizowane".

Wyjaśnił też, że ma na myśli okres rządów PiS w Polsce. Ocenił również, że "to nie jest proste działanie", żeby otrzymać zgodę sądu na stosowanie takich technik operacyjnych. "Jeżeli takie działania były podjęte, to oznacza, że wyraził na to zgodę sąd" - podkreślił.

Rzecznik rządu został zapytany też o odmowę wszczęcia postepowania w przypadku prokurator Ewy Wrzosek, której wystąpiła o to po uzyskaniu informacji o podsłuchiwaniu jej telefonu systemem Pegasus. "W takiej sytuacji przysługują dalsze kroki prawne. Jeżeli prokuratura nie wszczyna postepowania, to przysługuje zażalenie do sądu - tak funkcjonuje polski system prawny. Zawsze w takich sytuacjach jest droga sądowa" - powiedział.

Amerykańska agencja prasowa Associated Press podała w ub. tygodniu, powołując się na ustalenia działającej przy Uniwersytecie w Toronto grupy Citizen Lab, że za pomocą opracowanego przez izraelską spółkę NSO Group oprogramowania Pegasus inwigilowany był senator KO Krzysztof Brejza, adwokat Roman Giertych i prokurator Ewa Wrzosek.

Wniosek o kontrolę NIK ws. wykorzystywania oprogramowania Pegasus skierowała w środę Lewica. Posłowie Lewicy w tej sprawie spotkali się z prezesem NIK Marianem Banasiem. Po tym spotkaniu poseł Wiesław Szczepański przekazał PAP, że prezes NIK zapewnił parlamentarzystów o tym, że Izba będzie analizowała możliwość kontroli.

W poniedziałek senator Brejza skierował do NIK wniosek o przeprowadzenie pilnej kontroli w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Według Citizen Lab do telefonu Krzysztofa Brejzy miano się włamać 33 razy w okresie od 26 kwietnia 2019 r. do 23 października 2019 r. Polityk był wówczas szefem sztabu KO przed wyborami parlamentarnymi. Kanadyjscy badacze nie byli jednak w stanie wskazać, kto dokładnie stoi za szpiegowaniem, ale podkreślili, że jedynymi klientami izraelskiej firmy są rządowe agencje.