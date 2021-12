Według Zbigniewa Ziobry jeden sąd, jeden rząd, jeden parlament to cel działań UE

Jeden sąd, jeden rząd, jeden parlament, taki jest cel decyzji zapadających w Unii Europejskiej - ocenił w środę minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, komentując decyzję Komisji Europejskiej.

Komisja Europejska poinformowała w środę o uruchomieniu przeciwko Polsce procedury w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w związku z orzecznictwem polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem KE poprzez swoje dwa ostatnie orzeczenia TK naruszył przepis Traktatu o UE mówiący m.in. że Trybunał Sprawiedliwości UE zapewnia poszanowanie prawa w wykładni i stosowaniu Traktatów.

Z kolei we wtorek TSUE orzekł, że prawo UE sprzeciwia się wdrażaniu orzecznictwa sądów konstytucyjnych, jeśli w połączeniu z przepisami krajowymi stwarzają one systemowe ryzyko bezkarności. Oprócz tego, TSUE uznał, że praworządność Unii wymaga, aby sądy krajowe miały prawo dopuszczać niewykonanie orzeczenia sądu konstytucyjnego sprzecznego z tym prawem, bez obawy ryzyka poniesienia odpowiedzialności dyscyplinarnej. TSUE orzekał w sprawie przedstawionej przez dwa rumuńskie sądy w związku z uchyleniem przez tamtejszy trybunał konstytucyjny niektórych wyroków w procesach o korupcję.

Szef resoru sprawiedliwości był pytany na środowej konferencji prasowej, o to czy Unia Europejska zmierza do wyłączenia lub podważenia legalności Trybunałów Konstytucyjnych m.in. w Polsce i o to, czy docelowo to unijny trybunał miałby oceniać, które ustawy są zgodne z prawem.

"To jest konsekwencja, którą należy docenić i uznać. To nie jest działanie przypadkowe. Jeden sąd, jeden rząd, jeden parlament - taki jest cel. To jest właśnie państwo federalne. Europa składa się wtedy z regionów, można nazwać je landami, albo stanami, ale stany mają sporą autonomię" - powiedział Ziobro.

"To, co chce się nam zafundować, to jest bardzo ładnie pokazane w projekcie rządu niemieckiego, który konsekwentnie jest w tej chwili realizowany, w ramach orzecznictwa TSUE (…), jak również w ramach poczynań Komisji Europejskiej. Chodzi o to, by prawem nadrzędnym nie była konstytucja przyjęta demokratycznie, w ramach referendum przez naród, (…) tylko by prawem nadrzędnym były traktaty" - dodał.