Węgiel jest drogi przez niezdarne działania rządu

Odpowiedzialność za wysokie ceny węgla w Polsce ponosi premier Mateusz Morawiecki, gdyby nie niezdarne działania rządu cena węgla na ten sezon mogłaby być tańsza co najmniej o 1 tys. zł za tonę - mówił w czwartek poseł KO Paweł Poncyliusz.

Wiceszef klubu KO przekonywał na konferencji prasowej w Sejmie, że odpowiedzialność za wysokie ceny węgla w Polsce ponosi premier Mateusz Morawiecki. Zdaniem polityka KO, gdyby nie "niezdarne działania" szefa rządu i "przerzucanie się korespondencją z Ministerstwem Aktywów Państwowych" cena węgla na ten sezon mogłaby być tańsza co najmniej o 1 tys. zł za tonę.

Poncyliusz mówił, że szef rządu polecił importować węgiel z zagranicy, ale najpierw wprowadził przedwczesne embargo na węgiel rosyjski.

"To spowodowało, że dzisiaj import węgla z krajów Ameryki Południowej kosztuje dużo więcej niż węgiel w polskich kopalniach (...). Przez jego (premiera) decyzje węgiel, który na wiosnę kosztował w polskich kopalniach od 700 do 900 zł, zależnie który typ, dziś kosztuje już 1,5 tys. zł i prawdopodobnie będzie kosztował jeszcze więcej, jeśli weźmiemy pod uwagę próbę wymieszania węgla krajowego z węglem importowanym, który jest dużo droższy" - mówił Poncyliusz.

Dodał, że realny koszt na rynku importowanego węgla powinien wynosić około 3 tys. zł, a spółki Skarbu Państwa nie mogą sprzedawać węgla poniżej kosztu zakupu.

Poncyliusz powiedział, że ceny węgla można by obniżyć, gdyby uruchomiono procedury związane z Rządową Agencję Rezerw Strategicznych.

"Nie ma żadnych przeszkód, aby przy okazji kolejnego posiedzenia Sejmu zmienić ustawę, tak by RARS mógł bez wątpliwości prawników miał możliwość sprzedawania węgla w takiej cenie, która jest znośna dla zwykłych obywateli" - mówił Poncyliusz.

Obecna cena importowanego węgla to ok. 2100 zł za tonę plus VAT dla klientów instytucjonalnych lub pośredników, ciepłowni itd. - poinformował także prezes PGE. Zaznaczył, że spółka pracuje nad możliwością bezpośredniej sprzedaży węgla mniejszym odbiorcom, każdy prowadzący działalność gospodarczą ma mieć możliwość samodzielnego zakupu co najmniej 25 ton węgla.

