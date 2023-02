Węgorzewo: 25-latek oszukiwał firmy wynajmujące auta

25-letniemu mieszkańcowi powiatu węgorzewskiego marzyło się, by pojeździć luksusowymi autami. Nie stać go było na kupno lub wypożyczenie, więc postanowił posłużyć się oszustwem. Mężczyzna podawał się za użytkownika pojazdów marki premium, a następnie zgłaszał ich uszkodzenia, by na kilka dni dostać do dyspozycji auto zastępcze tej samej klasy z wypożyczalni - podała w środę policja.

Grozi mu do 8 lat więzienia.

Jak podał Andrzej Jurkun z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, funkcjonariusze z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą wyjaśnili okoliczności oszustw, do których doszło podczas wynajmu aut zastępczych. Zawiadomienie w tej sprawie wpłynęło do policjantów po tym, jak przedstawiciele firmy pośredniczącej w wynajmie nabrali podejrzeń, że mogą mieć do czynienia z oszustem.

Z policyjnych ustaleń wynika, że 25-latek pochodzący z powiatu węgorzewskiego wpadł na pomysł, który miał na celu wyprowadzić w pole firmę pośredniczącą w wynajmie luksusowych aut. Mężczyzna najpierw odwiedzał salony samochodowe w Olsztynie i tam zapamiętywał i zbierał dane luksusowych samochodów będących w dyspozycji salonów. Później, podając się za użytkownika tych samochodów, zgłaszał ubezpieczycielom fikcyjne awarie lub drobne uszkodzenia tych aut oraz potrzebę uzyskania auta zastępczego na czas naprawy.

By nie wzbudzić za szybko podejrzeń, w niektórych przypadkach podawał dane osobowe swoich znajomych czy członków rodziny. Oczywiście bez ich wiedzy i zgody. Następnie 25-latek kontaktował się z pośrednikiem zajmującym się wypożyczaniem aut, współpracującym z firmami ubezpieczeniowymi, by otrzymać od niego pojazd zastępczy. W ten sposób 25-latek przez kilka dni mógł pojeździć autami o wartości kilkuset tysięcy złotych. W pewnym momencie jednak pracownicy firm nabrali podejrzeń. Zaczęli skrupulatnie weryfikować otrzymane zgłoszenia i zażądali dodatkowej dokumentacji. Sprawę zgłosili też policjantom.

25-latek usłyszał zarzuty dotyczące usiłowania oraz dokonania oszustwa, do których się przyznał. Zgodnie z kodeksem karnym grozi mu do 8 lat więzienia.