Węgry: mamy nadzieję na bezstronność misji OBWE na wyborach

Minister sprawiedliwości Węgier Judit Varga wyraziła w poniedziałek nadzieję, że misja Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) na węgierskich wyborach parlamentarnych 3 kwietnia będzie wolna od stronniczości.

"Mamy nadzieję, że ich wizyta będzie wolna od ideologicznej i politycznej stronniczości" - napisała Varga w poście na Facebooku.

Zastrzegła przy tym, że przedstawiciele OBWE będą mogli być świadkami w pełni wolnych, uczciwych i demokratycznych wyborów tylko wówczas, jeśli "w trakcie swej misji nie będą próbowali ingerować w węgierskie wybory".

Varga oznajmiła, że Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) OBWE zaleciło wysłanie na węgierskie wybory pełnej misji obserwacyjnej. "Także w minionych latach były w naszej ojczyźnie podobne misje, a my także chętnie wysyłamy obserwatorów do innych państw. Jest to przyjęty, rutynowy zwyczaj" - stwierdziła.

ODIHR OBWE zaleciło w piątek wysłanie na Węgry oprócz zasadniczej misji analityków również 18 długoterminowych obserwatorów, którzy będą monitorować proces wyborczy, oraz 200 krótkoterminowych obserwatorów na sam dzień wyborów.