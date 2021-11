Węgry: Premier Morawiecki przybył na spotkanie szefów rządów V4

Premier Mateusz Morawiecki przybył we wtorek do Budapesztu na spotkanie szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej (V4). W stolicy Węgier przywitał go premier tego kraju Viktor Orban - poinformowała Kancelaria Premiera. Tematem spotkania państw V4 będzie sytuacja na polsko-białoruskiej granicy, a także aktualne zagrożenia geopolityczne w Europie.

Wizyta rozpoczęła się od powitania Morawieckiego przez Orbana, gospodarza spotkania. Przed południem odbędzie się spotkanie szefów rządów państw V4, czyli Polski, Węgier, Czech i Słowacji, następnie lunch roboczy premierów, a ok. godz. 14 zaplanowano konferencję prasową.

Centrum Informacyjne Rządu zapowiadało, że szczyt poświęcony będzie bieżącej sytuacji na granicy Unii Europejskiej. "Spotkanie służy koordynacji wspólnych działań państw Unii Europejskiej oraz NATO" - informowało CIR.

Szefowie rządów państw V4 mają także omówić obecną sytuację geopolityczną w Europie, w tym zagrożenia w obszarze dostaw gazu, cen energii, ataków cybernetycznych oraz ruchów migracyjnych wywoływanych przez inne państwa. "Wzrost stawek za energię i gaz w UE spowodowany jest m.in. manipulacjami cenami i dostawami gazu, które mają na celu wywołanie kryzysu energetycznego" - wskazał CIR.

Jest to kolejne z serii spotkań Morawieckiego z europejskimi przywódcami w sprawie kryzysu na granicy z Białorusią oraz zagrożeń geopolitycznych. W niedzielę premier odwiedził Estonię, Litwę oraz Łotwę, gdzie spotkał się z szefami rządów tych krajów: Kają Kallas, Ingridą Szimonyte i Kriszjanisem Karinszem.

Według zapowiedzi rzecznika rządu premier Morawiecki w tym tygodniu ma odwiedzić jeszcze kilka innych państw.

Na granicach UE i Białorusi trwa kryzys od czasu, gdy na wiosnę gwałtownie wzrosła liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy białoruskiej z Litwą, Łotwą i Polską przez migrantów z krajów Bliskiego Wschodu, Afryki i innych regionów. UE i państwa członkowskie podkreślają, że to efekt celowych działań reżimu Alaksandra Łukaszenki, który instrumentalnie wykorzystuje migrantów w odpowiedzi na sankcje.

Od początku roku Straż Graniczna zanotowała ponad 35 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, z czego ponad 6 tys. w listopadzie, blisko 17,3 tys. w październiku, prawie 7,7 tys. we wrześniu i ponad 3,5 tys. w sierpniu.

Od 2 września w związku z presją migracyjną w przygranicznym pasie z Białorusią w 183 miejscowościach woj. podlaskiego i lubelskiego obowiązuje stan wyjątkowy. Został on wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek rządu. Następnie Sejm zgodził się na przedłużenie stanu wyjątkowego o 60 dni - do 2 grudnia.