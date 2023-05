Węgry: Przewodniczący episkopatu: Franciszek potrafi ocenić naszą sytuację geopolityczną, dlatego wzywa do budowy mostów

Papież Franciszek potrafi ocenić sytuację geopolityczną, w jakiej znajdujemy się w Kotlinie Karpackiej, w środku Europy, na pograniczu Wschodu i Zachodu, dlatego kładzie nacisk na budowę mostów – powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Węgier biskup Andras Veres na łamach katolickiego portalu „Magyar Kurir”.

"Było to wielkie przeżycie dla wszystkich Węgrów, ale i dla Ojca Świętego" - prymas Węgier kard. Peter Erdo skomentował zakończoną w niedzielę wizytę Franciszka. Jak podkreślił duchowny, Franciszek pomimo swojego wieku niestrudzenie i z optymizmem uczestniczył w kolejnych spotkaniach.

Wizytę papieża na Węgrzech komentuje również węgierska prasa.

Konserwatywny dziennik "Magyar Nemzet" podkreśla, że papież wielokrotnie podkreślał chęć pełnienia roli mediatora pomiędzy Rosją a Ukrainą. Gazeta zwraca uwagę, że papież rozmawiał o tym na Węgrzech z premierem Viktorem Orbanem i metropolitą Hilarionem z Patriarchatu Moskiewskiego.

Portal hvg.hu zauważył, że Franciszek z jednej strony robił gesty w kierunku rządu w Budapeszcie, ale z drugiej ostro go krytykował. Papież na przykład chwalił węgierską politykę prorodzinną oraz pomoc chrześcijanom w Syrii i Libanie, ale mówił też o potrzebie przyjmowania uchodźców.

"Spotkanie z uchodźcami na placu Róż w sobotę, których rząd Orbana demonizował przez osiem lat, również było symboliczne" - zaznaczył portal.

Jak napisano w podsumowaniu wizyty, papież pokazał, że "rozumie problemy, które dzielą węgierskie społeczeństwo". Papież wykonywał gesty do wszystkich, spotykając się z jednej strony z prezydent Katalin Novak i premierem Orbanem, ale też przyjmując na prywatnym spotkaniu opozycyjnego burmistrza Budapesztu Gergelya Karacsonya.

Główny opozycyjny dziennik "Nepszava" podkreśla z kolei, że rząd Orbana wykorzystał wizytę Franciszka do przykrycia niepopularnych decyzji, przede wszystkim ułaskawienia skrajnie prawicowego aktywisty skazanego za działalność terrorystyczną Gyorgya Budahazy'ego. W czwartek, na dzień przed przyjazdem papieża prezydent Novak ułaskawiła go, powołując się właśnie na wizytę Franciszka.

"Czas nie jest przypadkowy, papieska wizyta jako wydarzenie przyciąga uwagę nie tylko obozu wyborców partii rządzącej, ale całego kraju. Jest to idealna przykrywka dla rządu do podejmowania decyzji, które cieszą się mniejszą popularnością lub mogą wywołać skandal" - powiedziała Andrea Virag z Instytutu Republikon, cytowana przez dziennik.

Papież Franciszek przebywał z wizytą w Budapeszcie od piątku do niedzieli. Była to jego druga podróż na Węgry. Wcześniej odwiedził na krótko stolicę tego kraju we wrześniu 2021 roku podczas Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego.

Marcin Furdyna