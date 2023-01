Węgry to najbardziej skorumpowany kraj UE. Polska też ma kłopoty

Węgry zajęły ostatnie miejsce wśród państw Unii Europejskiej, zdobywając najmniej punktów w światowym rankingu korupcji. Naddunajski kraj zajął 77. miejsce na świecie.

W światowym indeksie percepcji korupcji (ang. Corruption Perception Index - CPI), który co roku jest publikowany przez Transparency International, państwa oceniane są w skali od 0 do 100 pkt. W tym rankingu 100 oznacza państwa najbardziej transparentne. Tegorocznym liderem jest Dania, która zdobyła 88 pkt. na 100, w czołówce są też Holandia czy Szwecja. Państwa te już wielu lat zajmują miejsca w czołówce państw najmniej obciążonych korupcją.

Europa Środkowo-Wschodnia nadal nie radzi sobie z korupcją

Węgry, które były liderem przemian demokratycznych w Europie Centralnej w latach 90. XX wieku stały się niechlubnym liderem wśród najbardziej skorumpowanych państw w Unii Europejskiej. Polska na tle Węgier radzi sobie lepiej z korupcją - z wynikiem 55 pkt. znalazła się na 45. pozycji, ex aequo z Dominiką i Saint Lucia. Był to jednak spadek Warszawy o jeden punkt w stosunku do badania z 2021 roku.

- Węgry już od dawna uznawane są przez ekspertów za kleptokrację, zresztą korupcja jest jednym z powodów, dla których UE wstrzymała temu państwu część funduszy. Poza Węgrami z korupcją najsłabiej w Unii radzą sobie także Bułgaria (43 pkt.) i Rumunia (46 pkt.) – podaje portal DW.com