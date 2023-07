Wejherowo: P. Gliński: państwo musi być suwerenne energetycznie i mieć "zatkany" budżet

Państwo powinno być suwerenne energetycznie, mieć "zatkany" budżet, i myśleć o tych, którzy wymagają wsparcia - dzieciakach i rodzinach wielodzietnych - mówił w sobotę w trakcie Kaszubsko-Kociewskiego Kongresu Samorządowego w Wejherowie szef MKiDN Piotr Gliński.

"Polska nie rozwija się tylko w Warszawie, podstawowym założeniem i taką tezą programową naszych rządów od 8 lat jest rozwój zrównoważony i w bliskim kontakcie z ludźmi" - powiedział minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński w trakcie pierwszego Kaszubsko-Kociewskiego Kongresu Samorządowego w Wejherowie.

Wyjaśnił, że podstawową cechą tej relacji i polityki prowadzonej przez PiS jest "odwaga w podejmowaniu zadań i odwaga w przedstawianiu wizji rozwojowych oraz konsekwencja realizacji tych wizji".

Minister podkreślił, że państwo powinno być suwerenne energetycznie, powinno mieć "zatkany" budżet i powinno myśleć o tych, "którzy wymagają wsparcia, czyli o dzieciakach i rodzinach wielodzietnych"

Minister przypomniał swoje wystąpienie z 2013 roku, które wygłosił w Sopocie. "Przedstawiłem wówczas założenia energetyczne, które zapoczątkował Lech Kaczyński, że Polska może w ciągu kilku lat stać się państwem niezależnym energetycznie od Rosji" - mówił. Przypomniał, że wówczas eksperci podchodzili do tego jak do "fantazji". Dziś - dodał Gliński - zostało to zrealizowane, bo "to jest racja stanu Polski".

"Wskazywaliśmy, że luka vatowska jest patologią, że jest dowodem na to, że państwo nie istnieje" - podkreślił prof. Gliński.

Dodał, że program społeczny prowadzony przez rząd, czyli 500 plus jest inwestycją w Polskę i polskie rodziny. "Można realizować politykę, która jest dla ludzi, blisko ludzi i jest naturalna" - ocenił.

"Kto 8 lat temu myślał o tym, że do samorządów można przekazać w postaci rządowych programów, przede wszystkim inwestycyjnym, ponad 100 mld złotych" - mówił minister. Przypomniał, że te pieniądze zostały przekazane miastom i gminom. "To też się wydawało niemożliwe - nie do zrobienia. Tymczasem, to już zostało zrealizowane i jest dalej realizowane, bo tak wygląda polityka polskiej racji stanu, polityka suwerenności Polski" - powiedział prof. Gliński.

Pierwszy Kaszubsko-Kociewski Kongres Samorządowy - "Rozwój Pomorza" odbywa się w sobotę w Wejherowskim Centrum Kultury. Biorą w nim udział m.in. minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński, wiceminister funduszy i polityk regionalnej Marcin Horała, wiceminister finansów Sebastian Skuza oraz samorządowcy i przedstawiciele biznesu.

W trakcie Kongresu odbędą się debaty na temat rozwoju Pomorza. Zaplanowano trzy panele dyskusyjne dotyczące m.in. inwestycji strategicznych w regionie czy wsparcia inwestycji z budżetu państwa i funduszy europejskich.