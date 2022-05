"Wesela Figara" Mozarta na deskach Opery Wrocławskiej

"Wesela Figara" Wolfganga Amadeusza Mozarta to najnowsza produkcja Opery Wrocławskiej. Spektakl w reżyserii André Hellera-Lopesa jest efektem międzynarodowej współpracy artystów kilku pokoleń. Premierowe spektakle odbędą się 20 i 21 maja.

Opera, do której libretto napisał Lorenzo Da Ponte, powstała na podstawie sztuki Pierre'a Beaumarchais'go z 1781 roku.

"Mozart i Da Ponte kontynuują opowieść o losach sewilskiego golibrody, który z czasem zostaje zarządcą dóbr swego pana, Hrabiego Almavivy (…) Znudzony arystokrata z nadzieją patrzy na urodziwą Zuzannę, pokojówkę swojej żony, a zarazem oficjalną narzeczoną Figara. Ten nie zamierza jednak z nikim się nią dzielić. Obmyśla więc intrygę, która ma udaremnić zamiary jego pana" - czytamy w opisie spektaklu.

"Wesele Figara" jest po "Don Giovannim" i "Così fan tutte" dopełnieniem tryptyku autorstwa Mozarta i Da Pontego, realizowanego dla Opery Wrocławskiej przez brazylijskiego reżysera André Hellera-Lopesa.

Wrocławski spektakl powstał w ramach Opery Młodych - wspierającego młode talenty programu dyrektora artystycznego Opery Wrocławskiej Mariusza Kwietnia.

Podczas wtorkowej próby medialnej spektaklu Kwiecień podkreślił, że program prowadzony w Operze Wrocławskiej, w odróżnieniu od innych realizowanych na świecie, dzieje się na scenie pod okiem profesjonalistów. "Dzięki temu młodzi artyści nie zaczynają gdzieś za granicą od maleńkich rólek tylko mogą spróbować już u nas w operze, pod okiem fachowców zrealizować rolę tak, że będą gotowi pójść do każdego innego teatru na świecie i tę rolę z powodzeniem zaśpiewać" - tłumaczył.

Zwrócił też uwagę, że libretto autorstwa Da Pontego idealnie nadaje się do wykonania przez młodych śpiewaków. "Jest to już kolejny tytuł mozartowski, który pozwala młodym śpiewakom w pełni pokazać swoje możliwości" - zauważył dyrektor artystyczny.

Zdaniem reżysera spektaklu dzieło Mozarta i Da Pontego mimo upływu czasu nie traci na aktualności. "Jest to utwór, który mówi o dojrzewaniu, o problemach w małżeństwie, o tym, jak mężczyźni zachowują się wobec kobiet, o podziałach klasowych. Problemy te są nadal bardzo aktualne. Zależało mi jednak, aby osadzić utwór w XVIII wieku, tak jak został pierwotnie napisany, ponieważ uważam, że w ten sposób widzowie mogą obserwować zachowania bohaterów i zadać sobie pytanie: jak to możliwe, że pewne rzeczy dzieją się nadal po upływie tylu lat. Jak długo możemy na przykład tolerować to, że mężczyźni wykorzystają swoją władzę do tego, aby wykorzystywać kobiety?" - powiedział PAP André Heller-Lopes dodając, że mimo wszystko jest to komedia i powinniśmy się nią cieszyć.

Zwrócił uwagę, że jego wersja "Wesela Figara" jest bardzo klasyczna, ale jednocześnie nie jest tradycyjna. "Realizowałem już wiele dzieł Mozarta i nie jestem fanem ich unowocześniania. Chciałem jednak pobawić się pewnymi elementami. Spektakl rozgrywa się więc w pewnym sensie w świecie wyobraźni, a kolory są przesadzone. +Don Giovani+ w mojej realizacji został trochę unowocześniony, a koncepcję przedstawienia oparłem na elemencie szaleństwa, w +Così fan tutte+ bawiłem się z kolei dwiema wersjami - jedną nowoczesną, drugą klasyczną. Myślę, że teraz nadszedł czas, by po prostu dobrze się bawić" - mówił Heller-Lopes.

Reżyser wskazał też na wartość, jaką wnieśli do spektaklu młodzi artyści zaangażowani w powstanie tej inscenizacji. "Wnieśli oni wspaniałą radość i pewnego rodzaju świeżość, pasję. Są przy tym otwarci na pomysły, co jest wspaniałe. Od ponad dwudziestu lat uczę młodych śpiewaków w szkole muzycznej i widzę, jak bardzo chcą stawiać czoła wyzwaniom i chcą się uczyć. Przy pracy nad spektaklem mogli też wymieniać się pomysłami z innymi członkami obsady, którzy też są bardzo młodzi, ale bardziej doświadczeni, a to jest bezcenne" - dodał.

Kierownictwo muzyczne nad spektaklem objął Bassem Akiki. Stroje przygotowała argentyńska kostiumografka Sofía Di Nunzio, a autorem choreografii jest artysta baletu Opery Wrocławskiej, Łukasz Ożga.

Na scenie pojawią się dwie obsady. Pierwszą premierową stanowić będą artyści już z pewnym dorobkiem, drugą - studenci. W pierwszej obsadzie wystąpią m.in. Lukáš Bařák, Gabriella Pace, Aleksandra Opała i Hanna Sosnowska-Bill; w drugiej m.in. Paweł Horodyski, Adam Kutny, Aleksandra Łaska i Zuzanna Nalewajek.