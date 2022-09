Wiącek: pracujemy nad utworzeniem nowych biur pełnomocników terenowych RPO

Podjąłem działania, aby doprowadzić do powstania co najmniej dwóch nowych biur pełnomocników terenowych RPO we wschodniej części Polski – powiedział w piątek Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek. Jak ocenił, ważne, aby jak najbliżej człowieka były tak władza, jak ochrona przed nią.

Na piątkowym briefingu podczas uroczystości z okazji 15-lecia ustanowienia pełnomocnika terenowego RPO w Katowicach Wiącek przypomniał, że decyzję o stworzeniu katowickiego biura podjął w 2007 r. ówczesny Rzecznik Janusz Kochanowski, powołując na stanowisko pełnomocnika Aleksandrę Wentkowską.

Wiącek podkreślił, że Rzecznik Praw Obywatelskich ma możliwość i prawo do tworzenia biur pełnomocników terenowych za zgodą Sejmu. Dotąd działają trzy takie biura: w Katowicach, we Wrocławiu i w Gdańsku.

"Podjąłem działania, aby doprowadzić do powstania co najmniej dwóch nowych biur we wschodniej części Polski" - zaznaczył Wiącek. "Jest ważne, żeby władza była jak najbliżej człowieka, w związku z tym ważne jest również to, aby organ chroniący obywatela przed władzą też był jak najbliżej, a więc lokalnie" - zaakcentował.

Pełnomocniczka terenowa RPO w Katowicach Aleksandra Wentkowska wskazała, że znaczną częścią interesantów katowickiego biura RPO są osoby starsze lub z niepełnosprawnościami. Zaznaczyła, że charakter spraw w katowickim biurze jest podobny, jak w skali kraju: ostatnio dominowały sprawy związane z pandemią koronawirusa oraz zmianami w prawie karnym.

Katowickie Biuro Pełnomocnika Terenowego RPO przyjmuje sprawy interesantów z terenu woj. śląskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego drogą elektroniczną i osobiście, w siedzibie w gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach oraz punkcie przyjęć w Krakowie.

Zgodnie z relacją katowickiego Biura Pełnomocnika Terenowego RPO, podczas piątkowych obchodów 15-lecia działalności biura Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek mówił m.in. o wadze wolności wypowiedzi, określonej już w art. 11. francuskiej Deklaracji Praw Człowieka I Obywatela z 1789 r.

"Przepis pochodzi z tak dawna, ale wyraża współczesny sposób rozumienia wolności słowa, wyjaśniając, że jest to z jednej strony jedno z najcenniejszych praw, ale z drugiej strony prawo to nie jest nieograniczone i może być nadużywane" - zastrzegł Rzecznik.

Przypomniał, że fundamenty europejskiego myślenia o wolności wypowiedzi określa orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Przytaczając kluczowe orzeczenia w tym zakresie, odniósł się m.in. do roli prasy, mediów, środków społecznego przekazu.

"Nie może być tak, że o jakichś sprawach, które są publicznie istotne, społeczeństwo nie wie, nie jest informowane albo jest informowane tylko w takim zakresie, w jakim życzy sobie tego władza" - zaznaczył RPO, dodając, że w państwie demokratycznym niezwykle ważna jest wolność mediów i gwarancja tej wolności, jaką jest pluralizm mediów.

Przytoczył też najważniejsze przykłady orzecznictwa polskich sądów, wskazując, że najważniejszy był wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 30 października 2006 r., w którym stwierdzono, że art. 212 Kodeksu karnego, przewidujący sankcję karną za zniesławienie, jest zgodny z Konstytucją RP. Jak zwrócił uwagę RPO, w tym wyroku wskazano, że godność człowieka jest nie tylko źródłem wolności wypowiedzi, ale też wartością, która wyznacza granice tej wolności.

Wiącek zaznaczył, że działań Rzecznika dotyczących wolności słowa jest wiele, począwszy od wystąpień generalnych po kasacje w sprawach, w których sądy wymierzają kary osobom korzystającym z wolności wypowiedzi, zwłaszcza dziennikarskiej. "W każdej z tych spraw staramy się wyważyć i ocenić, czy władza, ustawodawca, czy sąd, w sposób prawidłowy oceniły relacje między wolnością słowa, wolnością dziennikarską, a innymi wchodzącymi w grę wartościami, takimi jak bezpieczeństwo państwa, prawo do prywatności czy ochrony czci" - wyjaśnił.

RPO przedstawił też najważniejsze problemy z działalności z ostatnich miesięcy: kwestię sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, gdzie po wprowadzeniu stanu wyjątkowego całkowicie wyłączono możliwość relacjonowania wydarzeń przez dziennikarzy, kwestię przedłużającego się postępowania koncesyjnego dla TVN24 i TVN7, czy w końcu przejęcie przez spółkę PKN Orlen kontroli nad spółką Polska-Press.

Inne problemy dot. wolności wypowiedzi, które pojawiają się w skargach do RPO. To kwestie np. blokowanie stron internetowych przez ABW, próby wpływania przez władze samorządowe na obsadę redakcji gazet lokalnych, brak efektywnych środków ochrony przed fake-newsami, hejtem, mową nienawiści w mediach społecznościowych czy niewpuszczanie dziennikarzy na niektóre spotkania.

"W tych sprawach staramy się uczulić władzę na to, że wolność słowa jest fundamentem państwa demokratycznego. Bez należytej wolności jest niemożliwe właściwe funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego" - zaakcentował Marcin Wiącek.

