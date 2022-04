Wicedyrektor Caritas Polska: pomaganie potrzebującym musi być mądre i zakładać rozwój osoby, którą wspieramy

Miłosierdzie, o którym mówi Kościół, jest czymś innym niż dobroczynność czy pomoc humanitarna. Różnica polega na intencji działania - powiedział PAP wicedyrektor Caritas Polska brat Cordian Szwarc. Zaznaczył, że pomaganie innym zawsze musi być mądre i zakładać rozwój osoby, którą wspieramy.

W Kościele Katolickim II niedziela Wielkanocna to Niedziela Bożego Miłosierdzia. Jest to także święto patronalne Caritas Polska - jednej z największych organizacji dobroczynnych, która ma swoje oddziały we wszystkich diecezjach w kraju oraz współpracuje z Caritas innych państw.

Tej neidzieli w całym kraju Caritas świętuje Dzień Dobra. Przeprowadzone w tym dniu kwesty pomogą m.in. w utrzymaniu placówek dających schronienie uchodźcom. W ideę Dnia Dobra wpisuje się także śniadanie wielkanocne dla ponad 7 tys. uchodźców z Ukrainy, organizowane w hotelach i obiektach Polskiego Holdingu Hotelowego

Wicedyrektor Caritas Polska brat Cordian Szwarc zaznaczył, że "pomaganie innym zawsze musi być mądre i zakładać rozwój osoby, którą wspieramy".

Wyjaśnił, że miłosierdzie, o którym mówi Kościół, jest czymś innym niż dobroczynność czy pomoc humanitarna. "Dobroczynność polega na bezinteresownym niesieniu pomocy potrzebującym, a pomoc humanitarna to ratowanie i ochrona życia w czasie klęsk i katastrof naturalnych oraz pomoc udzielana ludziom w czasie kryzysów humanitarnych i wojen. Natomiast miłosierdzie jest czymś innym. Różnica polega na intencji działania. Motywacją i intencją uczynków miłosierdzia jest spotkanie z Jezusem. Czyniąc miłosierdzie robimy to ze względu na Boga, którego odkrywamy w tym, który potrzebuje naszego wsparcia" - wyjaśnił wicedyrektor Caritas Polska.

Zwrócił uwagę, że rzeczywistość, która kryje się za uczynkami miłosierdzia, jest dużo szersza. "Mówimy o uczynkach miłosierdzia względem ciała i względem duszy" - wskazał zakonnik.

Podkreślił, że w Kościele doświadczeniem Bożego miłosierdzia jest spowiedź. "Często mamy przeświadczenie, że nie zasługujemy na to miłosierdzie, ale miłość Boga jest nieskończenie większa niż to, na co zasługujemy" - powiedział zakonnik.

Zaznaczył, że okazję do spełniania uczynków miłosierdzia jest m.in. wolontariat. "Wolontariuszem Caritas może zostać praktycznie każdy. Najważniejszy warunek, który trzeba spełnić to mieć serce otwarte na pomoc i potrzeby osób ubogich. Samo zgłoszenie to formalność. Wystarczy udać się do swojej parafii, szkoły czy placówki Caritas, w której są struktury wolontariatu i zapytać o możliwość dołączenia" - powiedział wicedyrektor Caritas Polska.

Poinformował, że w strukturach Caritas w całej Polsce działa ok. 55 tys. aktywnych wolontariuszy w Szkolnych Kołach Caritas oraz ok. 30 tys. w Parafialnych Zespołach Caritas. "Ponadto w kraju funkcjonuje 38 Centrów Wolontariatu Caritas. Wiek wolontariuszy jest bardzo zróżnicowany - od 11 do 80 lat" - dodał.

Wyjaśnił, że Caritas Polska prowadzi działania formacyjne dla wolontariuszy w skali ogólnopolskiej. "Co miesiąc przygotowuje oraz publikuje na stronie internetowej i przesyła do Caritas diecezjalnych materiały formacyjne dla wolontariuszy. Składają się na nie m.in. scenariusze spotkań wspólnot skupiających wolontariuszy, inspirujące pomysły na lokalne działania wolontaryjne, propozycje materiałów liturgicznych czy gotowe plakaty mobilizujące wspólnoty do działania. Co miesiąc odbywają się też ogólnopolskie spotkania formacyjne on-line, w których biorą udział wolontariusze zaangażowani w Parafialnych Zespołach Caritas i Szkolnych Kołach Caritas. Ponadto Caritas organizuje dla wolontariuszy i diecezjalnych koordynatorów wolontariatu szkolenia podnoszące kompetencje i budujące motywację - w 2021 roku zorganizowaliśmy 24 szkolenia" - powiedział wicedyrektor Caritas Polska.

Wspomniał, że prowadzone są także "programy formacyjne dla zespołów wolontariuszy przygotowujących się do wyjazdów zagranicznych". "W ubiegłym roku przeszkoliliśmy grupę wolontariuszy, którzy wyjechali na grecką wyspę Lesbos, by wspierać przebywających tam uchodźców. Trzymiesięczny program przygotowawczy obejmował m.in. formację duchową, podniesienie umiejętności pracy zespołowej, nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych i pokonywania trudności wynikających z różnic międzykulturowych" - powiedział Brat Szwarc.

Niedziela Miłosierdzia Bożego to jednocześnie święto patronalne Caritas. "Jest bardzo dobrym momentem na przypomnienie sobie o tym, że dobra jest więcej, dlatego realizujemy program +Dzień Dobra+" - powiedział zakonnik.

"W Niedzielę Miłosierdzia Bożego zaplanowaliśmy festyny, pikniki, koncerty i wiele innych atrakcji, w czasie, których można wesprzeć miejsca, które stały się domem dla osób wykluczonych społecznie, dla rodzin potrzebujących wsparcia, a także dla uchodźców z Ukrainy. Będziemy więc dzielić się dobrem i cieszyć się tym, że możemy być razem" - powiedział wicedyrektor Caritas Polska.

Wśród zapowiadanych atrakcji w Dniu Dobra będą m.in. koncert Arki Noego w Poznaniu, taneczne spotkanie z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną w Częstochowie, Festyn Dobra z prezentacją działań diecezjalnego Caritasu i z koncertami zespołów MTA, Duża Rajska Kawa i TATU w Bydgoszczy czy też występ grupy TGD w Radomiu, a także dziesiątki mniejszych i większych imprez w wielu miejscach Polski.

W Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie o godz. 16.00 odbędzie się koncert Haliny Frąckowiak. W Mieścisku odbędzie się polsko-ukraińskie spotkanie przy wspólnym stole, a pod Spodkiem w Katowicach - koncert, na którym wystąpią m.in. Magda Anioł, Mietek Szcześniak i Gabi Gąsior & Holy Noiz.

W ideę Dnia Dobra wpisuje się też śniadanie wielkanocne dla ponad 7 tys. uchodźców z Ukrainy, organizowane w hotelach i obiektach Polskiego Holdingu Hotelowego w różnych rejonach Polski, organizowane 24 kwietnia, kiedy przypada Wielkanoc w Kościołach prawosławnym i greckokatolickim.