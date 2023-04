Wicedyrektor MOPS: pomoc osobom bezdomnym powinna być zindywidualizowana, dostosowana do potrzeb

Rzadko zdarza się, że o bezdomności decyduje tylko jedna przyczyna; często sytuacja jest skomplikowana, wieloczynnikowa – powiedziała PAP wicedyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu Joanna Kot. Jak podkreśliła, w pomocy osobom bezdomnym kluczowe jest indywidualne podejście i odpowiednia diagnoza potrzeb.

Wicedyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu Joanna Kot w rozmowie z PAP wskazała, że w stolicy Dolnego Śląska żyje ponad 900 osób w kryzysie bezdomności, a liczba ta od kilku lat utrzymuje się mniej więcej na tym samym poziomie. "Są to zarówno osoby, które są w placówkach, jak i te przebywające w przestrzeni publicznej, które są odwiedzane przez naszych pracowników" - powiedziała.

Zwróciła uwagę, że o bezdomności nie decyduje zazwyczaj tylko jedna przyczyna. "Bezdomność to nie tylko brak dachu nad głową. Często jest to sytuacja bardzo skomplikowana, wieloczynnikowa. Najczęstsze przyczyny to utrata pracy, problemy rodzinne, uzależnienia, kryzysy psychiczne, czy brak pewnych kompetencji, niezaradność. Rzadko zdarza się jednak, że jedna przyczyna zaważa o tym, że osoba staje się bezdomna. Bezdomność to proces, w bezdomność się wchodzi. Mówi się, że najczęściej trwa to dwa lata - po tym czasie człowiek decyduje się na to, aby określić się jako osoba bezdomna i przyjść do placówki" - wyjaśniła wicedyrektor.

Wskazała przy tym, że w przeszłości do placówek zgłaszały się przede wszystkim osoby starsze, które ze względu na transformację straciły pracę w upadających zakładach. "Teraz zgłasza się coraz więcej osób młodych, które trafiają do nas nie tylko ze względu np. na pobyt w pieczy zastępczej, ale także przez uzależnienia od substancji psychoaktywnych, takich, których wcześniej nie było, czyli m.in. dopalaczy" - zauważyła.

W stolicy Dolnego Śląska działa obecnie 13 placówek dla osób w kryzysie bezdomności. To schroniska, noclegownie, a także ogrzewalnia, która uruchamiana jest w okresie niskich temperatur. Ośrodki te prowadzone są na zlecenie Urzędu Miejskiego we Wrocławiu przez organizacje pozarządowe, m.in. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej im. Kardynała Wyszyńskiego, Stowarzyszenie Ludzie Ludziom, Nadzieja czy Homo Sacer.

"W okresie zimowym zabezpieczamy ponad 800 miejsc w placówkach, natomiast w sezonie letnim jest ich około 600. Zimą po prostu zwiększamy liczbę miejsc, aby żadna osoba nie pozostała bez pomocy" - powiedziała Kot.

Podkreśliła, że MOPS, we współpracy z organizacjami, stale stara się rozwijać nowe formy działalności. "Zabezpieczamy już nie tylko nocleg, odzież, czy wyżywienie, ale też pomoc psychologiczną, pielęgniarską i lekarską. Ten system wsparcia cały czas się rozwija" -powiedziała wicedyrektor.

"Staramy się też coraz bardziej pracować nad rozwijaniem form wsparcia nastawionych na aktywizację, usamodzielnienie ekonomiczne i mieszkaniowe, na wyjście z bezdomności. Wydaje się, że jest to właściwy kierunek i coraz bardziej potrzebny" - wskazała dodając, że jedną z takich form są projekty mieszkaniowe, m.in. Housing First, czy Droga do domu.

Jak wyjaśniła, osoba zakwalifikowana do takiego programu trafia z placówki lub prosto z ulicy na rok do mieszkania, w którym jest objęta asystenturą, wsparciem ze strony psychologa, prawnika oraz uczestniczy w różnego rodzaju warsztatach.

"Na początku osoba ta nic nie płaci za mieszkanie i ma czas na to, żeby się pozbierać, znaleźć pracę. Następnie stopniowo zaczyna ponosić koszty utrzymania mieszkania - od 25 proc. aż do pełnej odpłatności. Chodzi o to, aby w takiej osobie wyrobić nawyk ponoszenia opłat i zmotywować do tego, żeby miała stały dochód, który pozwoli jej na samodzielnie utrzymanie. To jest główna idea" - wyjaśniła podkreślając, że ponad 70 proc. osób, które wzięły udział w projektach mieszkaniowych, skutecznie przeszło proces usamodzielnienia

Kot wskazała też, że od 2020 roku miasto jest członkiem Wrocławskiej Spółdzielni Socjalnej, która zatrudnia osoby bezdomne, głównie mężczyzn, z noclegowni. Wykonują oni pod okiem koordynatorów różnego rodzaju prace porządkowe i remontowe. Dzięki temu zaczynają płacić ZUS, podatki oraz regulują swoje zobowiązania.

Przykładowo w noclegowni przy ul. Małachowskiego aktywnych zawodowo jest blisko 40 proc. podopiecznych. W przypadku schronisk aktywność zawodowa jest mniejsza, gdyż trafiają tam najczęściej osoby starsze, schorowane, wymagające większego wsparcia. "Jeżeli jednak ktoś jest chętny, chce podjąć pracę, to w każdej placówce będzie mu to umożliwione i może liczyć na pomoc" - dodała wicedyrektor.

"Każda sytuacja osoby w kryzysie bezdomności jest bardzo indywidualna (...). Myślę, że kluczem do sukcesu jest właśnie indywidualne traktowanie i dobre rozpoznanie, diagnoza potrzeb każdej osoby. Wtedy też one czują, że nie jest to szablonowe traktowanie, tylko otrzymują wsparcie trochę szyte na miarę" - podsumowała Kot.