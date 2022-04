Wicegubernator obwodu wołyńskiego: od wybuchu wojny przez region przemieściło się 600 tys. uchodźców

Od pierwszych dni wojny przez region wołyński przemieściło się 600 tysięcy uchodźców, z czego 50 tysięcy pozostało w Łucku i w okolicach. Sytuacja w obwodzie jest stabilna, ale napięta - oceniła w rozmowie z PAP wicegubernator obwodu Ludmiła Tymoszczuk.

"Obecnie w obwodzie wołyńskim w północno-zachodniej części Ukrainy nie są prowadzone żadne działania bojowe, dlatego skupiamy się na pomocy uchodźcom wewnętrznym, którzy docierają do Łucka ze wschodu" - powiedziała Tymoszczuk, która w regionie wołyńskim odpowiedzialna jest za udzielanie pomocy humanitarnej, ochronę zdrowia i kwestie socjalne związane z przesiedleńcami ze wschodu Ukrainy.

Jak przekazała, od początku wojny przez region wołyński przemieściło się 600 tys. uchodźców, z czego 50 tys. zostało w obwodzie, głównie w Łucku. "Uchodźcom zapewniamy dach nad głową, żywność, odzież. Mogą skorzystać ze specjalnie przygotowanych miejsc noclegowych. Wiele osób ma tu znajomych, rodzinę, część wynajmuje też mieszkania" - stwierdziła.

Przesiedleńcy, po zarejestrowaniu się w wyznaczonych punktach recepcyjnych na terenie obwodu wołyńskiego, mogą otrzymać pomoc humanitarną i zapomogi. "Wysokość wypłacanej zapomogi jest określona przepisami Rady Ministrów i wynosi dwa tysiące hrywien na jedną osobę dorosłą oraz trzy tysiące hrywien na dziecko. Jest również specjalny dodatek komunalny w wysokości 450 hrywien na osobę" - wyjaśniła Tymoszczuk.

W rozmowie z PAP wicegubernator przypomniała, że już pierwszego dnia wojny w regionie spadły rakiety, które dużo zniszczyły. "Potem spadły kolejne bomby. Często mamy alarmy przeciwlotnicze, nawet dziś przed godziną wyły syreny. Latają też samoloty, ale - podkreślę to raz jeszcze - działań bojowych obecnie u nas nie ma" - dodała.

Według Tymoszczuk, mimo stabilnej sytuacji nadal istnieje duże ryzyko wtargnięcia do obwodu wołyńskiego wojsk z Białorusi, ale - jak podkreśliła - "bez względu na to, co się wydarzy, Ukraina jest gotowa do obrony granicy". "Jeszcze przed atakiem Rosji spodziewaliśmy się tego, co może się wydarzyć. Jesteśmy wielkim narodem gotowym moralnie do takich działań, ale militarnie mamy wiele do nadrobienia" - powiedziała.

Podziękowała całej Unii Europejskiej, a w szczególności Polsce za przekazywaną Ukrainie pomoc. "Do tej pory z Polską byliśmy sąsiadami, ale teraz staliśmy się jak rodzina. Cała pomoc humanitarna i militarna, która do nas dociera, jest ogromnym wsparciem. Oprócz tego ponad 2,5 miliona ludzi wyjechało z Ukrainy do Polski i dziękuję, że ich tam przyjęliście" - podkreśliła.

W jej ocenie "o Rosjanach mówi się, że to druga armia świata, ale to armia nie gotowa, ponieważ mają sprzęt, ale nie są gotowi moralnie". "Gdyby do naszej, ukraińskiej moralności dorzucić jeszcze porządną broń, to z pewnością nie było by takiej sytuacji, która teraz jest. Jesteśmy świadomi, że Ukraina to tylko początek, jednak ludzie, którzy żyją w pokoju, myślą jednak co innego. Gdybyśmy myśleli inaczej, to może wojny by wcale nie było" - podsumowała Ludmiła Tymoszczuk.