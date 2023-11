Wicemarszałek Czarzasty: premier Morawiecki nie ma żadnej szansy na zdobycie większości

Premier Mateusz Morawiecki nie ma żadnej szansy na zdobycie większości; desygnowanie go to przesuwanie ważnych decyzji o miesiąc - ocenił we wtorek w Radiu Zet wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Nowa Lewica).

Prezydent Andrzej Duda powierzył w poniedziałek wieczorem misję tworzenia nowego rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. "Pan premier dostał ponownie tekę do formowania nowej Rady Ministrów. Wierzę w to, że pan premier ją sformuje tak, jak rozmawialiśmy, tak jak mnie zapewniał, znajdzie większość, która poprze w Sejmie nową Radę Ministrów (...)" - mówił Duda.

Czarzasty był pytany m.in. o to, czy jego zdaniem Morawiecki ma jakąś minimalną szansę na zdobycie większości.

"Premier Morawiecki nie ma żadnej szansy na zdobycie większości, co zresztą pokazały wczoraj głosowania w Sejmie i Senacie" - powiedział, nawiązując do faktu, że kandydaci PiS na wicemarszałków Sejmu i Senatu - Elżbieta Witek i Marek, Pęk nie uzyskali większości.

Odnosząc się do desygnowania na premiera Morawieckiego, Czarzasty stwierdził, że "nie podoba mu się ta gra".

"To jest przesuwanie ważnych decyzji o miesiąc. Nie ma to sensu. Obciążam tym pana prezydenta Andrzeja Dudę, bo uważam, że w tym czasie, za jego przyzwoleniem, (…) zdarzy się wiele złych rzeczy" - powiedział współprzewodniczący Nowej Lewicy. "Uważam, że cwaniacy będą sobie zmieniali umowy o pracę z jakimś rocznym wypowiedzeniem. Uważam, że będą niszczone dokumenty" - dodał.

Zaznaczył, że koalicja po przejęciu władzy rozliczy PiS. "Do wszystkiego, do czego dojdziemy, to rozliczymy" - powiedział.

Pytany, czy jeszcze w tej kadencji religia zostanie wyprowadzona ze szkół, Czarzasty odparł: "zrobimy wszystko, żeby tak zrobić, to znaczy przeniesiemy do salek katechetycznych".