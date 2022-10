Wicemarszałek Gosiewska: musimy być przygotowani na kolejne fale uchodźców z Ukrainy

W związku z nadchodzącą zimą, musimy być przygotowani na kolejne fale uchodźców z Ukrainy. Należy spodziewać się dalszych terrorystycznych działań ze strony Federacji Rosyjskiej, które mogą wpłynąć na kolejne fale - powiedziała w piątek w Studiu PAP wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska.

Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska (PiS) w piątek w rozmowie z PAP.PL oceniła, że Polska musi być przygotowana na kolejne fale uchodźców z Ukrainy w związku z nadchodzącą zimą i rosyjskimi atakami na infrastrukturę cywilną.

"Musimy być na to gotowi. Na pewno musimy liczyć się z kolejną falą. Wprawdzie wiele osób wróciło na Ukrainę, bo chcą żyć we własnym kraju, chcą być u siebie. Z drugiej strony - przetrwać zimę bez ogrzewania, często w zniszczonej infrastrukturze, będzie bardzo ciężko, więc musimy być przygotowani na kolejne fale" - powiedziała.

Gosiewska podkreśliła, że wsparcie z krajów Zachodu dla Ukrainy musi rosnąć, aby armia ukraińska mogła czynić postępy w odbijaniu kolejnych miejscowości. Z drugiej strony - zauważyła - w odwecie za postępy Ukraińców na polu walki "musimy się spodziewać bardzo ekstremalnych działań ze strony Federacji Rosyjskiej". "Działań terrorystycznych, które mogą wpłynąć na kolejne fale uchodźców" - dodała.

Wicemarszałek Sejmu oceniła, że społeczeństwo rosyjskie "nie zdało egzaminu" w obliczu agresji na Ukrainę, co wyraża się w dużym poparciu dla działań Putina. "Teraz poparcie dla Putina spada, ale nie dlatego że toczy się wojna, że giną ludzie, że bandyci z FR gwałcą, kastrują młodych chłopaków, stosują tortury (...) ale dlatego, że jest pobór. To niestety bardzo źle świadczy o społeczeństwie rosyjskim" - zaznaczyła. "Szczerze mówiąc, nawet ta opozycja, która istniała w Federacji Rosyjskiej i miała odwagę wychodzić na ulicę i przeciwstawiać się reżimowi Władimira Putina, ona też tę +wielką Rosję+ bardzo często miała w sobie" - dodała.

Zapytana o to, czy potencjalne obalenie Putina i zmiana na stanowisku prezydenta FR cokolwiek zmieni, stwierdziła że "niestety nie". Dodała, że kraje Zachodu nie powinny przyjmować Rosjan opuszczających kraj w obawie przed mobilizacją.

"To co się dzieje obciąża wszystkich obywateli Federacji Rosyjskiej. Każdy kto się nie zgadzał z krwawą, terrorystyczną polityką Putina, miał czas na to, by wyrazić swój sprzeciw. Popierają, więc powinni ponieść pełne konsekwencje. (...) Mieli oni czas na ocenę swojej dyktatury i reakcję. Gdyby tej oceny dokonali w pierwszej fazie wojny, a nie cieszyli się i emocjonowali zwycięstwami swojej +wielkiej armii+, to moglibyśmy inaczej spojrzeć na to społeczeństwo" - zaznaczyła Gosiewska.

Z badania przeprowadzonego we wrześniu przez niezależne Centrum Lewady wynika, że po ogłoszeniu w Rosji mobilizacji na wojnę na Ukrainie wśród mieszkańców spadło zadowolenie z działań prezydenta Władimira Putina. Oceny jednak nadal pozostają wysokie - zaznaczają autorzy badania.

Pod koniec września - w porównaniu z sierpniem - spadła liczba osób, według których sprawy w kraju zmierzają w prawidłowym kierunku (z 67 do 60 proc.). 27 proc. badanych uważa, że kraj zmierza w nieodpowiednim kierunku (w sierpniu było to 24 proc.). Pozytywna ocena działań prezydenta spadła o 6 pkt proc. W ciągu ostatnich trzech miesięcy 83 proc. popierało jego działania, zaś we wrześniu - 77 proc. 21 proc. ankietowanych oświadczyło, że nie popiera działań Putina.

Cała rozmowa jest pod adresem: https://www.pap.pl/aktualnosci/news,1458819,gosc-studia-pap-malgorzata-gosiewska-wicemarszalek-sejmu.html.