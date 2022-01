Wicemarszałek Gosiewska o Piotrze Rzewuskim: niezłomny wojownik o prawdę i pamięć

Żegnaj Piotrze, niezłomny wojowniku o prawdę i pamięć. Twoje odejście jest ogromną stratą dla nas wszystkich, dla całego środowiska. Tracimy wraz z tobą aktywnego społecznika, zaangażowanego w odkłamywanie historii - powiedziała we wtorek na pogrzebie Piotra Rzewuskiego wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska.

We wtorek w Warszawie odbywają się uroczystości pogrzebowe Piotra Rzewuskiego, działacza NSZZ "Solidarność", Grup Oporu "Solidarni" i Solidarności Walczącej.

"Piotr dał się poznać, jako człowiek niezwykle aktywny i odważny. Najpierw jako współtwórca grupy specjalnej Międzyzakładowego Komitetu Koordynacyjnego NSZZ +Solidarność+, przywódca tzw. grupy grochowskiej, której członkowie drukowali i kolportowali wydawnictwa podziemne, malowali hasła na murach, ubezpieczali akcje i manifestacje podziemne, ale też to twórca pirotechnicznych wyrzutni ulotek, ustawiacz tzw. +gadał+. To on organizował nadawanie audycji radia +Solidarność+" - powiedziała wicemarszałek Sejmu podczas mszy świętej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego.

Przypomniała, że "Rzewuski brał udział w 1982 roku w ustawianiu krzyża na Cmentarzu Powązkowskim, krzyża upamiętniającego ofiary stanu wojennego".

Gosiewska wskazała, że "za działalność opozycyjną był dwukrotnie skazany, osadzony w areszcie na Rakowieckiej". "Po wyjściu na wolność zawsze wracał do podziemnej działalności. Współpracował z Komisją Interwencji i Praworządności Regionu Mazowsze, organizował przerzut powielacza i materiałów poligraficznych dla opozycji antykomunistycznej w Czechosłowacji. Brał udział w akcjach skierowanych przeciwko władzy komunistycznej w innych miastach Polski. Był rozpracowywany przez służby komunistyczne w ramach operacji o kryptonimie +Organizacja+" - przypomniała.

Wicemarszałek Sejmu dodała, że Rzewuski "w wolnej Polsce za swoją działalność został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Wolności i Solidarności, Krzyżem Służby Niepodległości".

"Współtworzył Fundację Inicjatyw Patriotycznych, która kontynuując działania podjęte wcześniej przez Społeczny Komitet Organizacyjny Obchodów Patriotycznych i Stowarzyszenie +Solidarność Walcząca+ oraz przy współudziale Związku Towarzystw Gimnastycznych +Sokół+, usilnie walczył o powstanie w Warszawie pomnika generała Józefa Hallera. To była jego misja, misja ostatnich lat. Miał nadzieję, że pomnik ten powstanie i będzie odsłonięty 13 sierpnia 2021 roku w rocznicę urodzin generała i w rocznicę Bitwy Warszawskiej. Niestety Ratusz, władze stolicy, robiły wszystko by opóźnić działania. Nowo powołany zespół do upamiętnienia przy Rafale Trzaskowskim nakazał ponowne konsultacje i przeprowadzenie konkursu" - mówiła Gosiewska.

Zwracając się do zmarłego powiedziała: "Żegnaj Piotrze, niezłomny wojowniku o prawdę i pamięć. Twoje odejście jest ogromną stratą dla nas wszystkich, dla całego środowiska. Tracimy wraz z tobą aktywnego społecznika, zaangażowanego w przywracanie i odkłamywanie historii, oddanego strażnika pamięci. Ty swojego życia nie zmarnowałeś. Ogromnie żałuję, że nie było ci dane doczekać odsłonięcia pomnika gen. Hallera na placu Hallera, ale Piotrze, jako członek Komitetu budowy tego pomnika, to ty prosiłeś, żebym weszła do tego komitetu, zobowiązuję się kontynuować twoje starania. Obiecuję, że wraz z całym środowiskiem zrobimy wszystko, by twórca Błękitnej Armii miał w stolicy swoje godne swoje upamiętnienie. Tak, jak ty tego chciałeś i tak, jak o to usilnie walczyłeś".