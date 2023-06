Wicemarszałek Kidawa-Błońska: seniorzy powinni odgrywać ważną rolę w tworzeniu prawa

Rady Seniorów powinny mieć istotną rolę w tworzeniu prawa na poziomie samorządowym, bo żeby prawo było dobre, powinno być dobrze skonsultowane - mówiła w poniedziałek wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska (KO).

W Sejmie w poniedziałek odbywa się Zgromadzenie Ogólnym Rad Seniorów i konferencja z okazji 10-lecia Rad Seniorów w Polsce, organizowana przez wicemarszałek Sejmu RP Małgorzatę Kidawę-Błońską oraz Ogólnopolskie Porozumienie o Współpracy Rad Seniorów, Warszawską Radę Seniorów i Uczelnię Korczaka.

W otwierającym spotkanie wystąpieniu wicemarszałek Kidawa-Błońska przypomniała, że na podstawie ustawy z 2013 roku powstała możliwość tworzenia gminnych rad seniorów.

Powstawanie takich ciał jest ważne, mówiła, bo seniorzy odgrywają w społeczeństwie coraz ważniejszą rolę, a za chwilę jedna trzecia społeczeństwa to będą seniorzy.

"To bardzo ważne, żebyśmy przypomnieli, że jeśli chcemy tworzyć dobre prawo, musi być ono bardzo dobrze skonsultowane" - powiedziała Kidawa-Błońska.

Stąd ważna rola rad seniorów, by na każdym szczeblu samorządowym były one przy tworzeniu prawa ciałem doradczym i inspirującym, "ciałem, które pokaże, jakie problemy w jakim tempie należy rozwiązywać".

Przyznała też, że co prawda "świat należy do młodych", ale obserwując działania seniorów, można powiedzieć, że "młodość jest w nas, a nie w wieku".

To również seniorom, podkreślała Kidawa-Błońska, najbardziej zależy na przyszłości dzieci i wnuków, stąd to im najbardziej zależy, by świat wokół nas zmieniał się na lepsze.

Wicemarszałek Sejmu podziękowała radom seniorów za dotychczasowy dorobek. "Bardzo was chciałam prosić, byście nie zatrzymywali się w swoim uporze i pracy" - apelowała. "To wy macie ogromny wpływ na to, jaka będzie Polska" - dodała.