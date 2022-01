Wicemarszałek pomorski: zmiana ustawy Prawo oświatowe jest sprzeczna z konstytucją

Projekt zmian ustawy Prawo oświatowe jest sprzeczny z konstytucją i stanowi ideologiczną ingerencję w proces kształcenia dzieci i młodzieży – powiedział w poniedziałek w Gdańsku wicemarszałek pomorski Leszek Bonna.

Przed budynkiem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się konferencja prasowa z udziałem kilkunastu przedstawicieli lokalnych samorządów sprzeciwiających się proponowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki zmianom w Prawie oświatowym.

W imieniu powstałej w 2015 r. Pomorskiej Rady Oświatowej, oddolnej inicjatywy skupiającej m.in. dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów, rodziców i samorządów, wystąpił wicemarszałek pomorski Leszek Bonna.

"Dziś negatywnie opiniujemy projekt zmian ustawy Prawo oświatowe. Naszym zdaniem minister edukacji i nauki (Przemysław Czarnek - PAP) przygotował zmianę ustawy Prawo oświatowe, która jest niezgodna z konstytucją. Albowiem samorządy gminne, miasta, powiaty realizują swoje zadania oświatowe na rachunek własny i na własną odpowiedzialność. A tymczasem minister edukacji proponuje, aby ograniczyć naszą suwerenność i samorządność. Minister edukacji proponuje, aby to kuratorzy oświaty, a nie podmioty tworzące placówki oświatowe, decydowały o powołaniu dyrektora bądź jego odwołaniu" - mówił samorządowiec.

Dodał, że środowiska tworzące Pomorską Radę Oświatową nie zgadzają się też, aby kuratorzy oświaty "decydowali o tym, z jakimi organizacjami szkoły mają współpracować w realizacji procesów edukacyjnych i wychowawczych".

"Nie zgadzamy się na ideologiczną ingerencję w proces kształcenia dzieci i młodzieży. Wspólnie zwyciężyliśmy protestując przeciwko +lex TVN+, teraz musimy protestować przeciwko +lex Czarnek+. Musimy chronić naszą oświatę, nasze dzieci, naszą młodzież przed ideologicznymi zakusami rządzących" - podkreślił Bonna.

Wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia Bartosz Bartoszewicz stwierdził, że proponowana zmiana może być "tragiczną w skutkach, jeśli chodzi o najmłodsze pokolenie naszego województwa".

"Aby zrozumieć, jak zła może być zmiana, która jest dziś szykowana, musimy popatrzeć na szkołę, która dziś funkcjonuje. Szkołę, która w wielu przypadkach jest tworzona przez dyrektorów, rodziców, młodzież i nauczycieli. To szkoła, w której te wszystkie środowiska starają się znaleźć najlepsze rozwiązania, aby młodzi ludzie odkrywali swoje pasje i marzenia. Zmiana, która może się zadziać, może doprowadzić do tego, że to jednoosobowo kurator będzie decydować o tym, jak prowadzona jest placówka. Jest to zmiana, która niezwykle niepokoi i która na pewno nie będzie dobra dla dzieci" - ocenił gdyński samorządowiec.

Starosta sztumski Leszek Sarnowski uważa, że dziś "swoimi nieodpowiedzialnymi decyzjami minister Czarnek cofa nas nie tylko do czasów partyjnego centralizmu głębokiego PRL-u, ale także do sanacyjnego autorytaryzmu".

"Rękami ministra Czarnka PiS niszczy dziś samorządność i polską szkołę. Odebrane zostaną uprawnienia i kompetencje jednostek samorządu terytorialnego w prowadzeniu placówek oświatowych, m.in. przez odebranie możliwości np. odwoływania dyrektorów czy tworzenia lokalnej sieci szkół. Samorządy zamiast realizacji swych konstytucyjnych uprawnień zarządczych zostaną sprowadzone do roli administratorów budynków. To skandal i bezprawie. Dziś protestujemy w obronie samorządności oraz wolnej i autonomicznej szkoły" - podkreślił Sarnowski.

W połowie listopada Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe oraz innych ustaw wprowadzający odpowiedzialność karną dyrektorów żłobków, przedszkoli i szkół za przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków dotyczących opieki lub nadzoru nad dziećmi i młodzieżą.

W połowie grudnia na posiedzeniu sejmowych komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży i Obrony Narodowej miało się odbyć pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy, ale na wniosek KO zawieszono posiedzenie komisji.

Zgodnie z informacją, jaka pojawiła się na stronie internetowej Sejmu w wykazie prac komisji, pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy Prawo oświatowe odbędzie się 4 stycznia na posiedzeniu połączonych sejmowych komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Obrony Narodowej.