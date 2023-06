Wicemarszałek Senatu: kandydat do Kolegium IPN Adam Benon Duszyk wycofał się

Kandydat do Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej Adam Benon Duszyk wycofał swoją kandydaturę - poinformował w środę wieczorem wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz.

Senat ma na obecnym posiedzeniu powołać członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Senat powołuje dwóch członków Kolegium; w przewidzianym terminie zgłoszone zostały 3 kandydatury - dr. Bartosza Machalicy, prof. Grzegorza Motyki oraz dr. Adama Benona Duszyka. Wszyscy trzej kandydaci zostali pozytywnie zaopiniowani przez senacką komisję praw człowieka, praworządności i petycji na posiedzeniu 13 czerwca.

"Informuję, że kandydat do Kolegium IPN, pan Adam Benon Duszyk wycofał swoją kandydaturę, o czym poinformował dzisiaj marszałka Senatu" - poinformował w środę pod koniec obrad wicemarszałek Borusewicz. Zaznaczył, że oznacza to zmianę trybu głosowania nad kandydaturami w Senacie - zamiast głosowania imiennego - stosowanego, gdy liczba kandydatów na stanowisko jest większa niż liczba przewidzianych miejsc do obsadzenia - odbędzie się głosowanie z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Kolegium IPN to organ opiniodawczo-doradczy prezesa IPN. Składa się z dziewięciu członków - pięciu powoływanych przez Sejm, dwóch powoływanych przez prezydenta i dwóch powoływanych przez Senat, na 7 letnią kadencję. Obecnie kadencję kończą członkowie Kolegium powołani przez Senat w 2016 roku - prof. dr hab. Wojciech Polak oraz prof. dr hab. Tadeusz Wolsza.