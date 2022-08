Wicemarszałek Terlecki: Sejm zbierze się 2 września o godz. 10

Sejm zbierze się w piątek 2 września o godz. 10 - poinformował po czwartkowym posiedzeniu Prezydium Sejmu wicemarszałek Ryszard Terlecki (PiS). Posłowie zajmą m.in. projektem ws. pomocy tym, którzy korzystają z innych źródeł ciepła niż węgiel oraz projektem ws. wsparcia dla przedsiębiorców znad Odry.

Czwartkowe posiedzenie Prezydium Sejmu i Konwent Seniorów dotyczyło dodatkowego posiedzenia izby. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek poinformowała w środę PAP, że to pilne posiedzenie odbędzie się 2 września.

Terlecki powiedział w czwartek dziennikarzom po posiedzeniu Prezydium i Konwentu, że Sejm zbierze się w przyszły piątek o godz. 10. "Będziemy procedować ustawy, które wczoraj przyszły z rządu i to są trzy ustawy dotyczące: pomocy dla tych, którzy pracują wokół Odry, wsparcia dla tych, którzy nie palą węglem, tylko innym środkami i energii i trzeci - dotyczący samorządów" - dodał szef klubu PiS.

Chodzi m.in. o przyjęte we wtorek projekty dwóch ustaw, które mają pomóc w dofinansowaniu ciepła z innych źródeł niż węgiel. Pierwsza dotyczy wsparcia odbiorców ciepła używających do opalania pelletu, LPG, oleju opałowego, drewna opałowego i używających ciepła systemowego. Drugi projekt powiększa wsparcie samorządów, które otrzymają w tym roku dodatkowo prawie 13,7 mld zł z przeznaczeniem m.in. na dopłaty do ciepła, na wydatki bieżące czy inwestycje.

Trzeci projekt, którym mają zająć się w przyszły piątek posłowie, zakłada szczególne wsparcie podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją na Odrze. Projekt przewiduje, że o pomoc będą mogli ubiegać się nadodrzańscy przedsiębiorcy m.in. z branży turystycznej, gastronomicznej i sportowo-rekreacyjnej, których przychody w okresie określonym w ustawie spadły co najmniej o połowę - powiedziała w środę PAP minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Rząd przyjął projekt w środę w trybie obiegowym.

Terlecki wyraził też przekonanie, że wszystko jest "możliwe do przeprowadzenia" 2 września.

Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z (PSL) przekazał, że posiedzenie odbędzie się w formie tradycyjnej - stacjonarnie. "Zmieścimy się pomiędzy godziną 10 a 23" - dodał.

"Obiektywnie trzeba powiedzieć, że jak tylko pojawiły się projekty ustaw - natychmiast zostało zwołane posiedzenie Sejmu. Pytanie, jak szybko zareaguje Senat" - odpowiedział Zgorzelski pytany, czy PiS zorientowało się, że trzeba skrócić przerwę wakacyjną. Pierwsze po przerwie wakacyjnej posiedzenie Sejmu planowano dotychczas na 14-16 września.