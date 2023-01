Wicemin. Ociepa: wojsko potrzebuje specjalistów

Polskie wojsko potrzebuje specjalistów, także techników, kierowców, mechaników, którzy tworzą nowoczesną armię - powiedział w Kluczborku (woj. opolskie) wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa, który uczestniczył w podpisaniu umowy w sprawie utworzenia Branżowego Oddziału Wojskowego.

W poniedziałek wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa razem z gen. bryg. Maciejem Sudakiem, dowódcą 10 Opolskiej Brygady Logistycznej, uczestniczył w podpisaniu umowy dotyczącej utworzenia Branżowego Oddziału Wojskowego przy Zespole Szkół nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku.

Jak powiedział wiceminister, do tej pory tzw. klasy mundurowe były tworzone w szkołach średnich. Obecnie w kraju funkcjonuje około 250 certyfikowanych klas tego typu. Branżowe Oddziały Wojskowe tworzone przy szkołach zawodowych są częścią programu pilotażowego, obejmującego obecnie kilkanaście klas. W swoim wystąpieniu polityk zachęcał uczniów do nauki w BOW.

"Kiedy przyszedłem do MON nie rozumiałem, dlaczego klasy mundurowe nie powstają przy szkołach branżowych. Teraz dokonujemy zmian. Wojsko potrzebuje techników, potrzebuje kierowców, specjalistów, którzy tworzą nowoczesną armię. Polska potrzebuje specjalistów nie tylko w przemyśle, ale i w naszej armii. Wojsko Polskie to świetny pracodawca. Możecie uczyć się od najlepszych fachowców, w nowoczesnych strukturach. Na dodatek możecie rozwijać własną karierę, służąc jednocześnie ojczyźnie. Jestem przekonany, że nawet jeżeli nie wybierzecie służby wojskowej, to doświadczenie jakie uzyskanie w kontakcie z żołnierzami, będzie procentować w każdym innym miejscu pracy" - powiedział Ociepa.

Wiceminister zapowiedział, że po zakończeniu programu pilotażowego Branżowe Oddziały Wojskowe będą tworzone w szkołach na terenie całego kraju.