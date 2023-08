Wicemin. Wdówik: pół miliarda złotych na program Asystent Osoby Niepełnosprawnej

520 milionów złotych przeznaczył rząd na program Asystent Osoby Niepełnosprawnej. Asystent zarobi więcej, a osoba z niepełnosprawnościami będzie mogła wskazać, kto to ma być - powiedział w piątek w Łowiczu (woj. łódzkie) wiceminister rodziny i polityki społecznej Paweł Wdówik.

O programie obejmującym asystentów osób niepełnosprawnych informowano już pod koniec lipca. W piątek w Łowiczu (Łódzkie), podczas spotkania m.in. ze starostą Marcinem Kosiorkiem i posłem Markiem Matuszewskim, wiceminister Wdówik podkreślił, że po wdrożeniu programu asystent zarobi więcej.

"Dotąd stawka wynosiła 40 złotych za godzinę, po podwyżce będzie to 50 złotych" - przekazał wiceszef MRiPS. "To osoba niepełnosprawna jest pracodawcą asystenta" - podkreślił. "Jeżeli osoba niepełnosprawna wybierze asystenta, to nie musi on wówczas spełniać wszystkich warunków, między innymi dotyczących wykształcenia" - zaznaczył Wdówik.

Na program Asystent Osoby Niepełnosprawnej rząd przeznaczył 520 milionów złotych.