Wiceminister Czerwińska: w sprawie reparacji Sejm będzie jednomyślny

W sprawie reparacji za straty poniesione przez Polskę w czasie II wojny światowej Sejm będzie jednomyślny. Nie wyobrażam sobie, żeby mogło być inaczej. To jest polski Sejm – powiedziała we wtorek w Polskim Radiu 24 wiceminister w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Anita Czerwińska.

Zapytana o zaprezentowany 1 września w Warszawie raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej, Czerwińska podkreśliła, że pierwsza reakcja opozycji na publikację raportu "była w wasalnym tonie".

"To jest to, co naprawdę myśli opozycja. Zreflektowała się dość szybko (...). Opozycja zdaje sobie sprawę, że tragedia II wojny światowej i jej okrucieństwo dotknęło każdą polską rodzinę, a skutki tej wojny dotknęły tych, którzy w niej uczestniczyli, byli jej ofiarami, ale także niestety przeniosły się na kolejne pokolenia, na ich dzieci i wnuki" - stwierdziła.

Zdaniem Czerwińskiej Sejm będzie w tej sprawie jednomyślny. "Nie wyobrażam sobie, żeby mogło być inaczej. To jest polski Sejm" - zastrzegła.

Czerwińska została zapytana w Polskim Radiu 24 również o słowa Jarosława Kaczyńskiego wypowiedziane w Nowym Targu, że trzeba "przeprowadzić pewne zmiany prawne, które pozwolą lepiej kontrolować wyniki wyborów - stworzyć armię, która będzie strzegła wyborów w każdym okręgu wyborczym".

Podkreśliła, że pilnowanie wyniku wyborów jest zawsze konieczne. "Teraz w szczególności, w tej atmosferze, jaka jest w Polsce, jaką wytwarza opozycja, która za nic ma konstytucję, która za nic ma porządek prawny" - oceniła.

Czerwińska przypomniała, że w 2006 r. podczas wyborów samorządowych była członkinią komisji wyborczej w Warszawie, gdzie "złapała na gorącym uczynku" innego członka komisji, który próbował sfałszować wynik wyborów.

"Kiedy zażądałam, poprosiłam, żeby ta osoba pokazała karty, które liczy i podaje wyniki przewodniczącemu, okazało się, że rzeczywiście głosy Prawa i Sprawiedliwości przypisała kandydatowi z partii, z którą sympatyzowała. Wtedy zażądałam wspólnego liczenia głosów jeszcze raz, przy wszystkich" - mówiła.

Czerwińska podkreśliła, że jest za tym, aby proces wyborczy był jak najbardziej przejrzysty. "Oczywiście z zachowaniem tajności wyborów - każdy oddaje swój głos anonimowo tak, żeby inne osoby nie poznały tego głosu. Co do liczenia, to uważam, że jak najwięcej oczu powinno patrzeć i przyglądać się temu" - stwierdziła.